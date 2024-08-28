54-летняя Клаудия Шиффер продемонстрировала стройную фигуру на отдыхе в Греции (видео)

Модель в последнее время не часто появляется на публике. Она уже 22 года замужем за британским кинорежиссером Мэтью Воном. Пара воспитывает троих детей.

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Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер продемонстрировала невероятно стройную фигуру в бикини. Звезда подиумов поделилась с поклонниками в Instagram видео своего отпуска, который проводит в Греции.

Три дня назад, 25 августа, модель отметила свой 54-й день рождения. В кадрах Клаудия позировала в белом бикини и солнцезащитных очках на фоне Средиземного моря. Красавица завязала свои светлые волосы в высокий хвост и мило улыбаясь, держит на руке бабочку.

"Греческая бабочка вернулась в этом году на мой день рождения. Спасибо за все сладкие поздравления!", — подписала видео Шиффер.

Известно, что модель в 2002 году вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын — 21-летний сын Каспар, 20-летняя дочь Клементина и 14-летняя Козима Вайолет Вон Драммонд.

Недавно ее 53-летний супруг Мэтью снял фильм "Аргайл", который провалился в прокате, несмотря на звездный актерский состав и колоссальный производственный бюджет в 198 миллионов долларов США. В шпионском фильме, который критики окрестили "одним из худших фильмов, когда-либо снятых", было задействовано множество звезд: Дуа Липа, Генри Кавилл , Брайс Даллас Ховард , Брайан Крэнстон, Сэм Рокуэлл, Кэтрин О'Хара, София Бутелла, Ариана Дебос , Джон Сина и Сэмюэл Л. Джексон. Первые отзывы о фильме "Аргайл" были не слишком лестными и, возможно, повлияли на то, что зрители воздержались от просмотра этого звездного фильма.

Ранее, 25 января, Фокус писал о том, что Клаудия Шиффер вышла на красную дорожку с рюкзаком, в котором сидел кот.