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Стиль жизни

Клаудия Шиффер украсила обложку глянца со своим котом (фото)

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Фото: Vogue | Клаудия Шиффер и Чип

Чип, кот породы скоттиш-фолд, уже сыграл в кино. Он снялся в фильме "Аргайл", режиссером которого стал муж Клаудии Мэтью Вон.

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53-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер украсила обложку Vogue со своим котом породы скоттиш-фолд Чипом. Снимками звезда подиумов делится в Instagram.

"Клаудия Шиффер и ее кот Чип — звезды обложки нашего мартовского выпуска", — отметили журналисты издания.

Чип — не просто звезда свежей обложки немецкого Vogue. Он также сыграл одну из главных ролей в фильме "Аргайл", режиссером которого стал муж Клаудии Мэтью Вон, а сама модель выступила в роли продюсера картины.

На обложке глянца Шиффер позировала в черной кожаной жилетке Prada на голое тело, трусах и колготках в сетку. Она выбрала прическу в виде хвоста с прядями возле лица, а визажисты сделали знаменитости макияж со стрелками и нюдовыми губами.

Клаудия Шиффер

Авторами снимков стали фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи.

Клаудия Шиффер

"Наш новый выпуск посвящен особым женщинам и специальностям вокруг женщин", — добавили журналисты издания.

Клаудия Шиффер

В фильме "Аргайл", где кот Чип сыграл кошку по имени Алфи, также снимались Генри Кавилл, Джон Сина, Ариана Де Боз, Дуа Липа и Брайан Крэнстон.

Трейлер фильма "Аргайл"

Напомним, Клаудия Шиффер вышла на красную дорожку с Чипом в рюкзаке.

Также Фокус писал о старшей дочери Клаудии Шиффер.