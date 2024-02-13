Клементина Вон: что известно о старшей дочери супермодели Клаудии Шиффер

Клементина очень похожа на свою знаменитую мать, но пока еще не пробовала себя в качестве модели. Но она часто постит фото своей роскошной жизни.

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Недавно Клементина Вон, дочь супермодели Клаудии Шиффер и режиссера Мэттью Вона, отметила 19-летие. Старшая из трех детей знаменитостей могла бы стать моделью, или попробовать себя в кино. Но пока она ведет жизнь обычного, но очень богатого подростка. А за ее жизнью в соцсетях следят более 13 тысяч подписчиков в Instagram. Об этом пишет Hello Magazine.

От роскошного отпуска и громких модных мероприятий до ужинов в эксклюзивных ресторанах и доступа к обширному дизайнерскому гардеробу — жизнь Клементины для многих является воплощением мечты.

Клементина Вон

Воспитание Клементины было совсем не обычным. Выросшая вместе с двумя братьями и сестрами в огромном особняке с 14 спальнями стоимостью 9 миллионов долларов, расположенном в живописной английской сельской местности, ее жизнь с самого начала была отмечена богатством и стилем.

Ее родители, Клаудия и Мэттью Вон, уважаемый английский режиссер, позаботились о том, чтобы их дети получили лучшее из мира моды и кино.

Они даже купили второй особняк в Великобритании, часто передвигаясь между домами, иногда на вертолете, из-за плотного графика съемок Мэттью.

Несмотря на то, что поначалу Клементина уклонялась от внимания общественности, она в итоге завела аккаунт в соцсетях и начала демонстрировать свою жизнь на просторах Интернета.

Официально она еще не вошла в модельный мир (за исключением детского появления в Vogue), но ее страсть к моде неоспорима.

Маленькая Клементина Вон на руках матери

Ранее она посещала вместе с матерью Неделю моды в Милане, а также она следила за ней из-за кулис показа Versace.

Клементина Вон за кулисами модного показа

Многие отметили поразительное сходство Клементины, или как ее называют родные – Клемми, с ее матерью Клаудией, назвав ее "двойником" супермодели. Это сравнение намекает на блестящее будущее Клементины в индустрии моды, которая потенциально может пойти по стопам своей матери.

Клаудия Шиффер рассказывала в интервью Vogue, что Клемми очень увлечена модой.

"Клементина любит все оверсайз: свитшоты и большие цепи. Она всегда говорит: "Что у тебя есть из 90-х, мама?"

Размышляя о росте Клементины и ее новой идентичности в мире моды, Клаудия видит светлое будущее. В каждом дне рождения сердечные послания Клаудии Клементине в Instagram раскрывают глубокую связь и гордость, которую она испытывает за свою дочь.

"Клементине сегодня 19 лет! Продолжай мыслить нестандартно и оставаться такой искренней, сердечной, заботливой и любящей взрослой девочкой, какой ты есть", — написала Клаудия, подчеркнув их связь и любовь к моде, которая определяет их отношение.

Напомним, ранее супермодель рассказывала о своем стиле и о том, как она подбирает свой гардероб.