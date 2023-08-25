53-летняя Клаудия Шиффер назвала лучшую вещь в гардеробе и раскрыла главный секрет стиля

Знаменитость при составлении ансамбля руководствуется только своими чувствами. По ее словам, комфортная и удобная вещь добавляет женщине уверенности.

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25 августа немецкая супермодель, киноактриса, кинопродюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании Клаудия Шиффер отмечает свой 53-ий день рождения. В 1990-ых она входила в золотой состав моделей вместе с Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Длинногая стройная девушка с копной светлых, как спелая пшеница, волос просто не могла выглядеть неидеально. В беседе с журналистами Vogue она раскрыла секреты своего стиля, которые помогают ей всегда выглядеть молодо и быть актуально одетой в любой сезон и в любом возрасте.

Если говорить о самой любимой вещи в гардеробе Шиффер, то это джинсы во всех их проявлениях – будь то комбинезон, скинни или классические прямые брюки из денима.

Главная причина обожания – универсальность этой вещи.

"Большой блейзер и простые детали, которые универсальны, уютные кашемировые свитера для выходных и женственные летние блузки в стиле семидесятых с вышивкой", – перечислила Клаудиа вещи, с которыми сочетает джинсы.

При составлении образа и собираясь куда-нибудь, Клаудиа руководствуется только одним правилом.

"Мой личный стиль очень инстинктивен. Я знаю, когда что-то просто работает и кажется легким, поэтому я бы сказала, не зацикливайтесь на этом! Если вы чувствуете себя счастливым и уверенным в себе, это, вероятно, работает. Кроме того, не бойтесь пробовать что-то новое, но всегда доверяй своей интуиции". При этом Шиффер категорически не советует носить то, в чем женщина чувствует себя некомфортно, пусть она надевает это даже в угоду моде. Супермодель подчеркивает, что удобные вещи – это уверенность в себе, которая, в свою очередь, любому образу добавит тысячу баллов.

Клаудия большое внимание уделяет аксессуарам и деталям

Свой стиль Клаудия охарактеризовала всего двумя словами "Верна себе". Так же она советует поступать и другим представительницам прекрасной половины человечества.

На вопрос, какой наряд определил бы ее, Клаудиа ответила просто:

"Джинсы, блузка и свитер, ковбойские сапоги и мои любимые золотые украшения".

В последнее время Клаудия очень полюбила женственные платья с принтом. Она то и дело публикует фото, где предстает в элегантных нарядах с длинными юбками, из легких и летящих тканей.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Таким образом знаменитость снова и снова подчеркивает свою женственность и показывает миру, почему была музой таких легенд как, например Карл Лагерфельд.

Ранее Фокус писал, что Клаудия влезает в свои любимые джинсы 30-летней давности.

Мы также рассказывали о том, что супермодель развивает сотрудничество с португальским экспертом по керамике Бордалло Пинейро. Она представила коллекцию столовой посуды, в которой представлен ее фирменный мотив бабочки.