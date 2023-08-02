Клаудия Шиффер выпустила коллекцию посуды (фото)

Легенда подиума представляет коллекцию столовой посуды с Бордалло Пинейро.

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52-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер развивает предыдущее сотрудничество с португальским экспертом по керамике Бордалло Пинейро, запуская коллекцию столовой посуды, в которой представлен ее фирменный мотив бабочки. Об этом знаменитость сообщила в свое Instagram-аккаунте.

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Это второй раз, когда Шиффер работает с Бордалло Пинейро, чьи проекты она начала коллекционировать много лет назад после того, как португальские друзья подарили ей сырную тарелку, украшенную маленькими керамическими мышами. В конце концов она обратилась к компании, расположенной в Калдаш-да-Раинья на западном побережье Португалии, с предложением о сотрудничестве.

Новая посуда Cloudy Butterflies украшена изображением крылатого насекомого, которое она помогла создать. Он вдохновлен холмами, полями и сельскохозяйственными угодьями, которые окружают ее английский дом, а также сельской местностью, где она выросла недалеко от реки Рейн в Германии.

В коллекции есть блюда в форме бабочек и сервировочные тарелки, а также кувшины, миски для хлопьев и кружки с изображением насекомых. Палитра состоит из кремовых и землистых, коричневых тонов, а цены варьируются от 30 до 130 евро за единицу.

Первоначальное сотрудничество Шиффера с Bordallo Pinheiro дебютировало в 2020 году и включало керамические настенные украшения, вазы, вазы для фруктов и салатов, украшенные бабочками разных цветов. Она также создавала стеклянные вазы с дочерней компанией Bordallo Pinheiro Vista Alegre. Обе коллекции Клаудия Шиффер назвала Cloudy Butterflies.

На вопрос издания WWD, почему она решила снова возобновить сотрудничество, Шиффер ответила, что ее первая коллекция пользовалась таким успехом, что "имело смысл расширить ассортимент и перейти к столовой посуде. Я продолжила дизайн бабочки, сохранив игривость, но добавив более теплые цвета, такие как мягкие коричневые и кремовые".

Ранее Фокус писал, что Клаудия Шиффер до сих пор влезает в свои 30-летние джинсы Chanel.