Клаудія Шиффер випустила колекцію посуду (фото)

Легенда подіуму представляє колекцію столового посуду з Бордалло Пінейро.

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52-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер розвиває попередню співпрацю з португальським експертом з кераміки Бордалло Пінейро, запускаючи колекцію столового посуду, в якій представлений її фірмовий мотив метелика. Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram-акаунті.

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Це вдруге, коли Шиффер працює з Бордалло Пінейро, чиї проекти вона почала колекціонувати багато років тому після того, як португальські друзі подарували їй сирну тарілку, прикрашену маленькими керамічними мишами. Зрештою вона звернулася до компанії, розташованої в Калдаш-да-Раінья на західному узбережжі Португалії, з пропозицією про співпрацю.

Новий посуд Cloudy Butterflies прикрашений зображенням крилатої комахи, яку вона допомогла створити. Він натхненний пагорбами, полями і сільськогосподарськими угіддями, які оточують її англійський дім, а також сільською місцевістю, де вона виросла недалеко від річки Рейн у Німеччині.

У колекції є страви у формі метеликів і сервірувальні тарілки, а також глечики, миски для пластівців і кухлі із зображенням комах. Палітра складається з кремових і землистих, коричневих тонів, а ціни варіюються від 30 до 130 євро за одиницю.

Початкова співпраця Шиффера з Bordallo Pinheiro дебютувала 2020 року і включала керамічні настінні прикраси, вази, вази для фруктів і салатів, прикрашені метеликами різних кольорів. Вона також створювала скляні вази з дочірньою компанією Bordallo Pinheiro Vista Alegre. Обидві колекції Клаудія Шиффер назвала Cloudy Butterflies.

На запитання видання WWD, чому вона вирішила знову відновити співпрацю, Шиффер відповіла, що її перша колекція мала такий успіх, що "було сенс розширити асортимент і перейти до столового посуду. Я продовжила дизайн метелика, зберігши грайливість, але додавши тепліші кольори, як-от м'які коричневі та кремові".

Раніше Фокус писав, що Клаудія Шиффер досі влазить у свої 30-річні джинси Chanel.