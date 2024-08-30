54-летняя Клаудия Шиффер украсила обложку Vogue Arabia (фото)

Недавно супермодель отметила свой 54-й день рождения. Невзирая на годы, Клаудия Шиффер сохранила стройную фигуру и выглядит превосходно.

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Одна из самых известных моделей в мире Клаудия Шиффер в четверг, 29 августа, поразила своей яркой фотосессией для Vogue Arabia.

54-летняя немецкая красавица была одета в глубокий черный жилет-корсет и обтягивающую юбку. Свой гламурный образ она дополнила черными перчатками выше локтя и эффектным золотым ожерельем. На фотографии она, мило улыбаясь, откинула голову назад. Клаудия уложила свои светлые локоны идеальными упругими волнами и выбрала сияющий макияж, дополнив его светло-розовой помадой.

"В напряженный сезон потрясающей моды Шефер сияет в великолепной коллекции, в которой только смокинги, вдохновленные старыми фотографиями на подиуме", — описало фотосессию культовой модели модное издание.

На другом снимке модель позирует в белой рубашке на пуговицах с большим бантом и черном брючном костюме в стиле смокинга с атласной отделкой на лацканах пиджака и широким поясом.

Также Шиффер изображена в строгом и элегантном наряде, который включает черный приталенный пиджак с глубоким декольте и черные атласные брюки свободного кроя.

Звезда подиумов в своей карьере украсила более 1000 обложек журналов, в том числе 65 для Vogue. Шиффер встретилась с главным редактором издания Мануэлем Арно, чтобы обсудить историю моды, семейную жизнь и процветающую карьеру в сфере дизайна и кино.

"Моя карьера началась случайно, когда меня заметили на дискотеке в Дюссельдорфе в конце 80-х. Я никогда не тратила время на размышления, стану ли я знаменитой", — сказала супермодель.

По ее словам, на пике своей карьеры она много путешествовала по миру и немного передохнуть смогла, когда вышла замуж и родила детей. В этот период она смогла оглянуться назад и понять, насколько особенными были 90-е годы и как они "отличались от любого другого десятилетия".

"В 90-х годах поднялась культура стиля, супермодели и бесстрашного творчества; возникла волна новых молодых взглядов на моду и дизайн… Сегодня я очень горжусь тем, что мне удалось и посчастливилось быть частью этого особенного момента в истории моды", — отметила Шиффер.

Ранее, 25 января, Фокус писал о том, что Клаудия Шиффер вышла на красную дорожку с рюкзаком, в котором сидел кот.