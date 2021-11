56-річна Сара Джесіка Паркер знялася в розкішних образах для Vogue (фото, відео)

Сара Джессіка Паркер приміряла вбрання від найкращих будинків моди та розповіла, як зіткнулася з ейджизмом у соцмережах.

Американська актриса Сара Джессіка Паркер з'явилася на обкладинці грудневого номера Vogue 2021 напередодні виходу на екрани перезапуску "Сексу і міста" під назвою And Just Like That.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На обкладинці виконавиця ролі Керрі Бредшоу позує в розкішній сукні з колекції Dolce & Gabbana Alta Moda, яка була показана у Венеції на початку цього року. Сукня тілесного кольору складається з шарів тюлю, що розвіваються, і складної вишивки у вигляді хитромудрого квіткового орнаменту. Її волосся гладко зачесане та зібране в пучок. При цьому актриса не стала приховувати сивину.

[ + – ] Cара Джессіка паркер у сукні Dolce & Gabbana Фото: Vogue

Сара також приміряла на себе розкішні вбрання і від інших не менш відомих брендів – Alexander McQueen, Fendi, Christopher John Rogers, Valentino, Chanel і Dior. Стилісткою для фотосесії виступила дизайнерка Табіта Саймонс, а бекстейдж зі зйомок з'явився на сторінці Vogue у Instagram.

[ + – ] Зйомки Сари Джессіки Паркер для Vogue

В інтерв'ю журналу серед іншого актриса прокоментувала критику її та її колег із акторського складу, які старіють. За її словами, їм довелося зіткнутися з лавиною "жінконенависництва" через вік, чого б обивателі не дозволили собі на адресу чоловіків.

"Сиве волосся! У неї є сиве волосся?" Я не знаю, що вам сказати, народе! Особливо в соціальних мережах. Кожному є що сказати. "У неї занадто багато зморшок, у неї мало зморшок". Здається, що люди не хочуть, щоб ми були в повному порядку у своєму віці. Складається враження, ніби їм майже подобається, коли ми відчуваємо біль від того, ким ми є сьогодні. Ми обираємо природне старіння і не маємо ідеальний вигляд. Я знаю, який вигляд маю. У мене немає вибору. Що я робитиму з цим? Зупинити старіння? Зникнути?" — дивується актриса.

Фото: Vogue

Сара Джессіка Паркер наголосила, що в серіалі показано: жінки за 50 так само живі, активні, сексуальні, а час прийде та змінить усіх.

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер з'явилася на зйомках у сукні-жакеті, яка стане популярною в наступному сезоні.

Серіал And Just Like That виходить на екрани вже в грудні цього року. Перезапуск "Сексу і міста" складатиметься з 10 епізодів. Як писали у ЗМІ, за кожну серію виконавиці головних ролей отримають до мільйона доларів. У фільмі з'являться дорослі діти героїнь і повернеться колишня дружина містера Біга Наташа, яку помітили на знімальному майданчику.