Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк прогулялась по Лондону в самом трендовом пальто сезона

Эмилия Кларк продемонстрировала не только модный хит осени 2021, но и показала пример осознанного потребления.

35-летняя британская актриса кино и театра Эмилия Кларк, больше всего известная зрителям по роли матери драконов Дайенерис Таргариен из "Игры престолов", была замечена папарацци во время прогулки по улицам Лондона без макияжа и в самом модном пальто осени 2021, соединившем в себе сразу несколько актуальных трендов сезона.

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Эмилия надела шерстяное пальто-плед длины макси в черно-белую клетку, отделанное бахромой по подолу и на карманах, которая очень актуальна осенью 2021. Кроме пальто от бренда Mother of Pearl, на ней была кремовый джемпер, синие джинсы и коричневые замшевые сапоги на толстой подошве.

[ + – ] Эмилия Кларк в пальто в клетку Фото: Backgrid

Образ дополнила коричневая сумка, накинутая через плечо.

При этом Кларк воздержалась от макияжа и отдала предпочтение естественности, тем более, что ее кожа выглядела свежей и сияющей.

Отметим, что Эмилия носит это пальто уже третий сезон подряд, демонстрируя не только хороший вкус, но и пропагандируя осознанное потребление.

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В прошлом месяце актриса отметила свое 35-летие. Она устроила вечеринку в стиле диско, транслирующую культовую нью-йоркскую студию Studio 54, а фотографии празднования опубликовала на странице в Instagram.

Эмилия была одета в яркое платье на одно плечо с отделкой перьями, асимметричным подолом и яркими деталями.

"Священный бал в честь дня рождения — это то, что я сейчас называю хорошим временем. Любые опасения по поводу следующего года растаяли в дымке и славе этой оды Studio 54. Спасибо за все ваши прекрасные сообщения и любовь! Я была в приятной атмосфере, которая должна длиться весь год … И я особенно благодарна команде именинников следующего уровня за то, что они подарили мне мои перья и блестки", – подписала снимки Эмилия Кларк.

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