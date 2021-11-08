Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк прогулялася Лондоном у найбільш трендовому пальті сезону

Емілія Кларк продемонструвала не лише модний хіт осені 2021 року, а й показала приклад усвідомленого споживання.

35-річна британська актриса кіно й театру Емілія Кларк, найбільше відома глядачам по ролі матері драконів Данерис Таргарієн із "Гри престолів", була помічена папараці під час прогулянки вулицями Лондона без макіяжу та в наймоднішому пальті осені 2021, яке поєднало кілька актуальних трендів сезону.

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Емілія одягла вовняне пальто-плед довжини максі в чорно-білу клітинку, оброблене бахромою по подолу та на кишенях, яка дуже актуальна восени 2021. Крім пальта від бренду Mother of Pearl, на ній був кремовий джемпер, сині джинси та коричневі замшені чобітка на товстій підошві.

[ + – ] Емілія Кларк у пальто в клітинку Фото: Backgrid

Образ доповнила коричнева сумка, накинута через плече.

При цьому Кларк утрималася від макіяжу та надала перевагу природності, тим більше, що її шкіра виглядала свіжою та сяючою.

Зазначимо, що Емілія носить це пальто вже третій сезон поспіль, демонструючи не лише добрий смак, а й пропагуючи усвідомлене споживання.

[ + – ] Зірка "Гри престолів" вирішила обійтися без макіяжу

Минулого місяця акторка відзначила своє 35-річчя. Вона влаштувала вечірку в стилі диско, яка транслює культову нью-йоркську студію Studio 54, а фотографії святкування опублікувала на сторінці в Instagram.

Емілія була одягнена в яскраву сукню на одне плече з оздобленням пір'ям, асиметричним подолом і яскравими деталями.

"Священний бал на честь дня народження — це те, що я зараз називаю хорошим часом. Будь-які побоювання з приводу наступного року розтанули в серпанку та славі цієї оди Studio 54. Дякую за всі ваші прекрасні повідомлення та любов! Я була в приємній атмосфері, яка має тривати весь рік… І я особливо вдячна команді іменинників наступного рівня за те, що вони подарували мені мої пір'я та блискітки”, – підписала знімки Емілія Кларк.

[ + – ] Емілія кларк святкує своє 35-річчя

Нагадаємо, яке пальто варто підібрати, щоб мати актуальний вигляд пізньою осінню та взимку, а також із чим носити речі в клітинку. Крім того, ми писали про шість підказок для створення стильного осіннього ансамблю.