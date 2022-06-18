Приянка Чопра показала редкий снимок с мамой и дочерью (фото)
Зимой 2022 знаменитость впервые стала мамой.
39-летняя индийская актриса Приянка Чопра поделилась редким снимком с мамой и дочерью на своей Instagram-странице.
Знаменитость на новом фото обнимает свою маму Мадху и шестимесячную дочь Мальту Мари. Актриса посвятила семейный снимок маме, которая накануне отпраздновала день рождения.
"Я надеюсь, что ты и дальше будешь улыбаться и заряжать всех вокруг своей улыбкой. Ты так вдохновляешь меня своим жизнелюбием! Люблю тебя до луны и обратно", – подписала фото 39-летняя Приянка.
В начале 2022 Приянка Чопра и ее муж, меньше ее на 10 лет музыкант Ник Джонас впервые стали родителями. Дочь супругам родила суррогатная мать. Малышу пришлось провести первые три месяца в отделении интенсивной терапии, поскольку она родилась на 12 недель раньше срока.
Звездная пара смогла забрать Мальту Мари из больницы только в мае 2022.
Напомним, индийская актриса Приянка Чопра выразила свою поддержку Украине во время полномасштабного вторжения РФ и рассказала историю живущей в метро девочки из Харькова.
Также Фокус писал о недавнем роскошном образе Приянки Чопры. Актриса позировала фотографам в Париже в невероятно блестящем платье.