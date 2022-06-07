Приянка Чопра дефилировала в новом блестящем платье в Париже

Компанию знаменитости составила актриса Энн Хэтэуэй.

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Недавно звезда Болливуда, 39-летняя Приянка Чопра, посетила мероприятие Bvlgari Eden the Garden of Wonders в Париже. Для выхода в свет актриса выбрала блестящее платье золотистого оттенка с декольте, в котором она выглядела ослепительно. Волосы Приянка уложила локонами, образ актрисы дополнило массивное ожерелье в виде змеи от бренда Bvlgari.

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[ + – ] Приянка Чопра примерила ослепительное платье для мероприятия в Париже. Фото: Getty Images

Как пишет Daily mail, компанию Приянке Чопре составила 39-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй. Знаменитость позировала на фото в лимонно-желтых шортах и рубашке-накидке в тон. Волосы актриса убрала в стильную прическу наверх, оставив пару прядей, обрамляющих лицо. Энн Хэтэуэй сделала макияж в персиковых тонах, подчеркнув свою естественность. Образ актриса дополнила хрустальным ожерельем, а также массивными браслетами и кольцами.

[ + – ] Энн Хэтэуэй и Лалиса Манобан составили компанию Приянке Чопре. Фото: Getty Images

Также вместе с кинодивами на мероприятии была 25-летняя корейская певица Лиза — настоящее имя Лалиса Манобан. Она выбрала для выхода в свет лимонно-желтый костюм, состоящий из топа-бандо и обтягивающей макси-юбки. Наряд певицы сочетался с изумрудно-зелеными ювелирными украшениями.

Фокус ранее рассказывал, что актрисы Энн Хэтэуэй и Зендея стали лицами новой рекламной кампании итальянского ювелирного бренда Bvlgari под названием "Неожиданные чудеса". Режиссером двухминутного ролика, который сняли в Риме, выступил знаменитый Паоло Соррентино. Среди его культовых киноработ "Великая красота" и "Молодость", а также провокационный сериал "Молодой папа". Для рекламной кампании Энн Хэтэуэй примерила роскошные ювелирные украшения из коллекции Serpenti, а ее коллега, звезда "Эйфории" Зендая, блистала в ювелирных изделиях из коллекции B.zero1 и BB.

Также Фокус писал о том, что Приянка Чопра и ее супруг, американский актер Ник Джонас стали родителями. Дочку знаменитостей выносила и родила суррогатная мать. Девочку назвали Мэлти, что в переводе с санскрита означает "маленький ароматный цветок" или "лунный свет". После рождения девочка 100 дней провела в отделении интенсивной терапии.