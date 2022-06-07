Пріянка Чопра дефілювала у новій блискучій сукні у Парижі

Компанію знаменитості склала акторка Енн Гетевей.

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Нещодавно зірка Боллівуда, 39-річна Пріянка Чопра, відвідала захід Bvlgari Eden the Garden of Wonders у Парижі. Для появи акторка вибрала блискучу сукню золотистого відтінку з декольте, в якому вона мала приголомшливий вигляд. Волосся Пріянка уклала локонами, образ акторки доповнило масивне намисто у вигляді змії від бренду Bvlgari.

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[ + – ] Пріянка Чопра приміряла сліпучу сукню для заходу у Парижі Фото: Getty Images

Як пише Daily mail, компанію Пріянці Чопрі склала 39-річна американська акторка Енн Гетевей. Знаменитість позувала на фото в лимонно-жовтих шортах та сорочці-накидці в тон. Волосся актриса прибрала в стильну зачіску нагору, залишивши пару пасм, що обрамляють обличчя. Енн Гетевей зробила макіяж у персикових тонах, наголосивши на своїй природності. Образ акторка доповнила кришталевим намистом, а також масивними браслетами та перснями.

[ + – ] Енн Гетевей та Лаліса Манобан склали компанію Пріянці Чопрі Фото: Getty Images

Також разом із кінодівами на заході була 25-річна корейська співачка Ліза — справжнє ім'я Лаліса Манобан. Вона вибрала для виходу у світ лимонно-жовтий костюм, що складається з топа-бандо і максіспідниці, що обтягує. Наряд співачки поєднувався зі смарагдово-зеленими ювелірними прикрасами.

Фокус раніше розповідав, що акторки Енн Гетевей та Зендея стали особами нової рекламної кампанії італійського ювелірного бренду Bvlgari під назвою "Несподівані дива". Режисером двохвилинного ролика, який зняли у Римі, виступив знаменитий Паоло Соррентіно. Серед його культових кіноробіт "Велика краса" та "Молодість", а також провокаційний серіал "Молодий тато". Для рекламної кампанії Енн Гетевей приміряла розкішні ювелірні прикраси з колекції Serpenti, а її колега, зірка "Ейфорії" Зендея, сяяла в ювелірних виробах із колекції B.zero1 та BB.

Також Фокус писав про те, що Пріянка Чопра та її чоловік, американський актор Нік Джонас стали батьками. Доньку знаменитостей виносила та народила сурогатна мати. Дівчинку назвали Мелті, що в перекладі з санскриту означає "маленька ароматна квітка" або "місячне світло". Після народження дівчинка 100 днів провела у відділенні інтенсивної терапії.