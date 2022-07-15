Софі Тернер стала мамою вдруге

Софі Тернер та Джо Джонас уже виховують спільну доньку.

26-річна британська акторка Софі Тернер вдруге стала мамою. Про це ексклюзивно повідомило видання People.

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У зірки серіалу "Гра престолів" та музиканта Джо Джонаса народилася донька, яку подружжя поки не показало публіці.

"Джо та Софі раді повідомити про поповнення в їхній родині", — зазначило джерело, близьке до пари.

[ + – ] Вагітна Софі Тернер на обкладинці глянцю

У 2019 році молода мама та її коханий таємно одружилися у Лас-Вегасі, а через місяць пара зіграла розкішне весілля, на якому були присутні їхні родичі та зіркові друзі.

Через рік в акторки та музиканта народилася донька Вілла, а в липні 2022 батьки подарували їй сестричку.

Про другу вагітність британської знаменитості стало відомо лише навесні 2022. Софі та Джо прийшли на щорічний бал Інституту костюма Met Gala, на якому "Санса Старк" уже зовсім не приховувала свого "цікавого положення".

"Я дуже рада, що в мене з'явився новий етап, до якого можна було перейти. Якби я не зустріла Джо, я думаю, я відчувала б себе зовсім втраченою після "Гри престолів", — зізналася раніше 26-річна Софі Тернер.

[ + – ] Софі Тернер

Нагадаємо, вагітна Софі Тернер прикрасила обкладинку глянцю та розповіла про те, як вагітність вплинула на її життя.

Також Фокус писав про перші підозри у другій вагітності Софі Тернер.