Вагітна Софі Тернер знялася для глянцю та розповіла, як материнство вплинуло на її життя

Знаменитість вагітна своєю другою дитиною.

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26-річна британська акторка Софі Тернер знялася для червневого видання Elle та розповіла про свою другу вагітність.

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Зірка серіалу "Гра престолів" зізналася, що материнство допомогло їй ще більше розкрити свій акторський талант.

"Те, що я стала матір'ю, дало мені можливість вирости як акторці", — зазначає вагітна знаменитість.

[ + – ] Софі Тернер для Elle

"Для мене життя полягає у тому, щоб виростити майбутні покоління. Найкраще в житті — бачити, як моя дочка стає дедалі сильнішою. Ми так раді, що наша родина росте. Це найкраще благословення", — розповідає Софі Тернер про свою родину та першу дитину.

Зазначимо, що Софі Тернер та американський співак Джо Джонас одружилися після трьох років стосунків у травні 2019 року. А вже через рік народилася їхня перша дитина — донька Вілла.

Зокрема акторка зазначила, що намагається оберігати свою дитину від пильної уваги преси.

[ + – ] Софі Тернер та Джо Джонас на Met Gala 2022

"Я дуже рада, що в мене з'явився новий етап, до якого можна було перейти. Якби я не зустріла Джо, я думаю, я відчувала б себе зовсім втраченою після "Гри престолів", — зізналася британська акторка.

Нагадаємо, колега Софі Тернер зі знімального майданчика "Гри престолів" Кіт Герінґтон після закінчення зйомок культового серіалу довгий час лікувався від алкогольної залежності.

Також Фокус активно стежить за вагітністю американської співачки Ріанни. 34-річна знаменитість очікує на народження свого первістка.