"Кинув кар'єру і боровся з алкоголем". Роуз Леслі розповіла про залежність Кіта Герінґтона

Актор був змушений кинути кар'єру та відправитися в реабілітаційний центр.

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Зірка серіалу "Гра престолів" Роуз Леслі зізналася, що її чоловік, 35-річний британський актор Кіт Герінґтон довгий час боровся з алкогольною залежністю. Про це пише Harper’s Bazaar.

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Герінґтон почав зловживати алкоголем у 2019 році після закінчення зйомок серіалу "Гра престолів", де він виконав одну з головних ролей Джона Сноу.

Тоді 35-річний актор вступив до спільноти анонімних алкоголіків, де йому зуміли допомогти, адже Герінґтон зрозумів, що він не один такий, його там почули та зрозуміли.

"Якби не реабілітація, зараз він був би зовсім в іншому стані", — зізналася Роуз Леслі.

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Акторка зізналася, що тоді Кіту довелося покинути кар'єру, аби повністю вилікуватися. Вони обидвоє пройшли цей шлях.

"Але тільки від нього залежить, чи вирішить він знову пити. Ніхто не зможе зупинити його, якщо він вирішив щось зробити. Я не чиню такого тиску. Відповідальність за його дії лежить на ньому, і я не маю його оберігати", — зізналася 35-річна акторка.

Проблеми з алкоголем у Кіта Герінґтона почалися на тлі зйомок у нашумілому серіалі "Гра престолів". Він знімався в картині 10 років, і це, за словами актора, стало справжнім випробуванням.

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Зазначимо, що Кіт Герінґтон та Роуз Леслі разом знімалися у "Грі престолів", а у 2018 році пара уклала шлюб після шести років стосунків. Весілля відбулося в замку предків нареченої у Шотландії. На торжестві були присутні колеги по серіалу Пітер Дінклейдж, Мейсі Вільямс, Софі Тернер та Емілія Кларк.

У 2020 році у зіркового подружжя народився первісток, проте актори не показують дитину публіці та не розкривають деталей про дату народження й ім'я малюка.

Нагадаємо, Джонні Депп страждав від алкогольної та наркотичної залежностей під час стосунків з акторкою Ембер Герд.