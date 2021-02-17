У зірок "Гри престолів" Кіта Герінґтона та Роуз Леслі народився первісток (фото)

Дата народження дитини невідома, як і його ім'я.

34-річний британський актор Кіт Герінґтон, який зіграв Джона Сноу у фентезійному серіалі HBO "Гра престолів", вперше став батьком. Його колега по цеху та дружина Роуз Леслі народила первістка, передає Page Six.

Про те, що у пари, яка у вересні минулого року оголосила про прийдешнє поповнення, народився малюк, стало відомо зовсім випадково. У вівторок, 16 лютого папараці на вулицях Лондона випадково сфотографували Кіта й Роуз, яка несла немовля. Дитині від сили кілька тижнів. Усміхнений Герінґтон міцно тримав Леслі за руку, а в іншій руці у нього був великий пакет із магазину Sainsburyʼs.

Пізніше інсайдер з оточення пари підтвердив виданню, що в подружжя народився хлопчик, і вони дуже щасливі.

Леслі, відома за роллю Іґрітт у "Грі престолів", у жовтні розповіла The Post про майбутнє материнство.

"Я дуже рада цьому і з нетерпінням чекаю зустрічі з новим членом нашої сімʼї!", — говорила тоді акторка.

Кіт і Роуз одружилися в 2018 році після шести років стосунків. Весілля відбулося в замку предків Леслі в Шотландії. На торжестві були присутні колеги по серіалу Пітер Дінклейдж, Мейсі Вільямс, Софі Тернер та Емілія Кларк.

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Як пара актори вперше зʼявилися разом на червоній килимовій доріжці в 2016 році на церемонії вручення премії Olivier Awards у Лондоні й підтвердили свої заручини в газетному оголошенні в 2017 році.

І для Кіта, і для Леслі — перша дитина. Імʼя малюка поки що не розголошується. У соцмережах Роуз нічого не повідомляла про поповнення, а на фан-сторінці Герінґтона зʼявилося фото вагітної Роуз і привітання з народженням спадкоємця.

Фото: Instagram/Kit Harington

Нагадаємо, Кіт Герінґтон у 2019 році звернувся за допомогою в реабілітаційний центр Privé-Swiss у Коннектикуті, США, щоб впоратися зі своєю пристрастю до алкоголю. Він приїхав до установи за кілька тижнів до виходу фінальної серії заключного сезону "Гри престолів". До речі, місяць реабілітації в центрі коштує 120 тисяч доларів.