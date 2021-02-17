У звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец (фото)

Дата рождения ребенка неизвестна, как и его имя.

34-летний британский актер Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в фэнтезийном сериале HBO "Игра престолов", впервые стал отцом. Его коллега по цеху и жена Роуз Лесли родила первенца, передает Page Six.

О том, что у пары, которая в сентябре прошлого года объявила о грядущем пополнении, родился малыш, стало известно чисто случайно. Во вторник, 16 февраля папарацци на улицах Лондона случайно сфотографировали Кита и Роуз, которая несла в переноске младенца. Ребенку от силы несколько недель. Улыбающийся Харингтон крепко держал Лесли за руку, а в другой руке у него был большой пакет из магазина Sainsbury’s.

Позже инсайдер из окружения пары подтвердил изданию, что у супругов родился мальчик, и они очень счастливы.

Лесли, известная по роли Игрит в "Игре престолов", в октябре рассказала The Post о предстоящем материнстве.

"Я очень рада этому и с нетерпением жду встречи с новым членом нашей семьи!", – говорила тогда актриса.

Кит и Роуз поженились в 2018 году после шести лет отношений. Свадьба состоялась в замке предков Лесли в Шотландии. На торжестве присутствовали коллеги по сериалу Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.

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Как пара актеры впервые появились вместе на красной ковровой дорожке в 2016 году на церемонии вручения премии Olivier Awards в Лондоне и подтвердили свою помолвку в газетном объявлении в 2017 году.

И для Кита, и для Лесли – первый ребенок. Имя малыша пока что не разглашается. В соцсетях Роуз ничего не сообщала о пополнении, а на фан-странице Харингтона появилось фото беременной Роуз и поздравление с рождением наследника.

Фото: Instagram/Kit Harington

Напомним, Кит Харингтон в 2019 году обратился за помощью в реабилитационный центр Privé-Swiss в Коннектикуте, США, чтобы справиться с пристрастием к алкоголю. Он приехал в учреждение за несколько недель до выхода финальной серии заключительного сезона "Игры престолов". К слову, месяц реабилитации в центре стоит 120 тысяч долларов.