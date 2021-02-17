UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

У звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец (фото)

116
Кит Харингтон, Роуз Лесли, родители, "Игра престолов"
Фото: Instagram/Rose Leslie

Дата рождения ребенка неизвестна, как и его имя.

34-летний британский актер Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в фэнтезийном сериале HBO "Игра престолов",  впервые стал отцом. Его коллега по цеху и жена Роуз Лесли родила первенца, передает Page Six.

О том, что у пары, которая в сентябре прошлого года объявила о грядущем пополнении, родился малыш, стало известно чисто случайно. Во вторник, 16 февраля папарацци на улицах Лондона случайно сфотографировали Кита и Роуз, которая несла в переноске младенца. Ребенку от силы несколько недель. Улыбающийся Харингтон крепко держал Лесли за руку, а в другой руке у него был большой пакет из магазина Sainsbury’s.

Позже инсайдер из окружения пары подтвердил изданию, что у супругов родился мальчик, и они очень счастливы.

Кит Харингтон, Роуз Лесли, ребенок, "Игра престолов"
Кит Харингтон, Роуз Лесли, ребенок, "Игра престолов"
Кит Харингтон, Роуз Лесли, ребенок, "Игра престолов"
Кит Харингтон, Роуз Лесли, ребенок, "Игра престолов"
Кит Харингтон, Роуз Лесли, ребенок, "Игра престолов"
Кит Харингтон, Роуз Лесли, ребенок, "Игра престолов"

Лесли, известная по роли Игрит  в "Игре престолов", в октябре рассказала The Post о предстоящем материнстве.

"Я очень рада этому и с нетерпением жду встречи с новым членом нашей семьи!", – говорила тогда актриса.

Кит и Роуз поженились в 2018 году после шести лет отношений. Свадьба состоялась в замке предков Лесли в Шотландии. На торжестве присутствовали коллеги по сериалу Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.

Как пара актеры впервые появились вместе на красной ковровой дорожке в 2016 году на церемонии вручения премии Olivier Awards в Лондоне и подтвердили свою помолвку в газетном объявлении в 2017 году.

И для Кита, и для Лесли – первый ребенок. Имя малыша пока что не разглашается. В соцсетях Роуз ничего не сообщала о пополнении, а на  фан-странице Харингтона появилось фото беременной Роуз и поздравление с рождением наследника.

Роуз Лесли, беременность, "Игра престолов"
Фото: Instagram/Kit Harington

 Напомним, Кит Харингтон в 2019 году обратился за помощью в реабилитационный центр Privé-Swiss в Коннектикуте, США, чтобы справиться с пристрастием к алкоголю. Он приехал в учреждение за несколько недель до выхода финальной серии заключительного сезона "Игры престолов". К слову, месяц реабилитации в центре стоит 120 тысяч долларов.