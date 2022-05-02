"Бросил карьеру и боролся с алкоголем". Роуз Лесли рассказала о зависимости Кита Харингтона

Актер был вынужден бросить карьеру и отправиться в реабилитационный центр.

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Звезда сериала "Игра престолов" Роуз Лесли призналась, что ее муж, 35-летний британский актер Кит Харингтон долгое время боролся с алкогольной зависимостью. Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Харингтон начал злоупотреблять алкоголем в 2019 году после окончания съемок сериала "Игра престолов", где он исполнил одну из главных ролей Джона Сноу.

Тогда 35-летний актер вступил в сообщество анонимных алкоголиков, где ему сумели помочь, ведь Харингтон понял, что он не один такой, его там услышали и приняли.

"Если бы не реабилитация, сейчас он был бы совсем в другом состоянии", – призналась Роуз Лесли.

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Актриса призналась, что тогда Киту пришлось покинуть карьеру, чтобы полностью вылечиться. Они оба прошли этот путь.

"Но только от него зависит, решит ли он снова пить. Никто не сможет остановить его, если он решил что-то сделать. Я не оказываю такого давления. Ответственность за его действия лежит на нем, и я не должна его оберегать", — призналась 35-летняя актриса.

Проблемы с алкоголем у Кита Харингтона начались на фоне съемок в нашумевшем сериале "Игра престолов". Он снимался в картине 10 лет, и это, по словам актера, стало настоящим испытанием.

[ + – ] У звездной пары подрастает сын

Отметим, что Кит Харингтон и Роуз Лесли вместе снимались в "Игре престолов", а в 2018 году пара заключила брак после шести лет отношений. Свадьба состоялась в замке предков невесты в Шотландии. На торжестве присутствовали коллеги по сериалу Питер Динклейдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.

В 2020 году у звездных супругов родился первенец, однако актеры не показывают ребенка публике и не раскрывают деталей о дате рождения и имени малыша.

Напомним, Джонни Депп страдал от алкогольной и наркотической зависимостей во время отношений с актрисой Эмбер Херд.