Беременная Софи Тернер снялась для глянца и рассказала, как материнство повлияло на ее жизнь

Знаменитость беременна своим вторым ребенком.

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26-летняя британская актриса Софи Тернер снялась для июньского издания Elle и рассказала о своей второй беременности.

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Звезда сериала "Игра престолов" призналась, что материнство помогло ей еще больше раскрыть свой актерский талант.

"То, что я стала матерью, дало мне возможность вырасти как актриса", — отмечает беременная знаменитость.

[ + – ] Софи Тернер для Elle

"Для меня жизнь заключается в том, чтобы вырастить будущие поколения. Лучше всего в жизни — видеть, как моя дочь становится все сильнее. Мы так рады, что наша семья растет. Это лучшее благословение", — рассказывает Софи Тернер о своей семье и первом ребенке.

Отметим, что Софи Тернер и американский певец Джо Джонас поженились после трех лет отношений в мае 2019 года. А уже через год родился их первый ребенок – дочь Вилла.

В частности, актриса отметила, что пытается оберегать своего ребенка от пристального внимания прессы.

[ + – ] Софи Тернер и Джо Джонас на Met Gala 2022

"Я очень рада, что у меня появился новый этап, к которому можно было перейти. Если бы я не встретила Джо, я думаю, я бы чувствовала себя совсем потерянной после "Игры престолов"", — призналась британская актриса.

Напомним, коллега Софи Тернер со съемочной площадки "Игры престолов" Кит Харингтон после окончания съемок культового сериала долгое время лечился от алкогольной зависимости.

Также Фокус активно следит за беременностью американской певицы Рианны. 34-летняя знаменитость ожидает рождения своего первенца.