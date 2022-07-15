Софи Тернер стала мамой во второй раз

Софи Тернер и Джо Джонас уже воспитывают общую дочь.

26-летняя британская актриса Софи Тернер во второй раз стала мамой. Об этом эксклюзивно сообщило издание People.

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У звезды сериала "Игра престолов" и музыканта Джо Джонаса родилась дочь, которую супруги пока не показали публике.

"Джо и Софи рады сообщить о пополнении в их семье", — отметил источник, близкий к паре.

[ + – ] Беременная Софи Тернер на обложке глянца

В 2019 молодая мама и ее возлюбленный тайно поженились в Лас-Вегасе, а через месяц пара сыграла роскошную свадьбу, на которой присутствовали их родственники и звездные друзья.

Через год у актрисы и музыканта родилась дочь Уилла, а в июле 2022 родители подарили ей сестренку.

О второй беременности британской знаменитости стало известно лишь весной 2022. Софи и Джо пришли на ежегодный балл Института костюма Met Gala, на котором "Санса Старк" уже совсем не скрывала свое "интересное положение".

"Я очень рада, что у меня появился новый этап, к которому можно было перейти. Если бы я не встретила Джо, я думаю, я бы чувствовала себя совсем потерянной после "Игры престолов", — призналась ранее 26-летняя Софи Тернер.

[ + – ] Софи Тернер

Напомним, беременная Софи Тернер украсила обложку глянца и рассказала о том, как беременность повлияла на ее жизнь.

Также Фокус писал о первых подозрениях во второй беременности Софи Тернер.