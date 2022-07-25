Приянка Чопра и Ник Джонас планируют второго ребенка

Зимой 2022 актриса и певец впервые стали родителями.

Индийская актриса Приянка Чопра и ее муж, американский музыкант Ник Джонас планируют второго ребенка. Об этом пишет Hollywood Life.

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Как сообщают источники, близкие к паре, 40-летняя Приянка и 29-летний Ник всегда знали, что хотят несколько детей и мечтают о большой и дружеской семье.

"Это самое главное для них обоих", — рассказывает инсайдер.

В настоящее время супруги, ставшие родителями зимой 2022 с помощью суррогатной матери, еще не готовы к пополнению, однако как только они отважатся, то снова обратятся за помощью в специальную клинику.

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас

Как известно, муж Приянки уже говорил о своих планах с братьями Джо и Кевином.

"Он не только хочет, чтобы его дети были почти одного возраста, но он еще хочет, чтобы они были ровесниками детей его братьев… Чем больше Джонасов, тем лучше", — отмечает инсайдер.

[ + – ] Дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса

Отметим, что брат Ника Джо Джонас недавно во второй раз стал отцом. Его супруга, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер родила второго ребенка. Кевин Джонас также является отцом уже двоих детей.

Приянка Чопра и Ник Джонас заключили официальный брак в 2018 году спустя 6 месяцев отношений. Свадьба звездной пары состоялась в Индии по всем местным традициям и обрядам. А в начале 2022 супруги впервые стали родителями — Приянке и Нику родила дочь суррогатная мать.

Напомним, как Приянка Чопра и Ник Джонас назвали свою первую дочь.

Также Фокус писал о редком семейном кадре мамы и дочери Приянки Чопры.