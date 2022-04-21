Стало известно, как Приянка Чопра и Ник Джонас назвали свою дочь

Это первый ребенок звездной пары.

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Накануне стало известно, как индийская актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас назвали своего первого ребенка. Об этом пишет Page Six.

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Как известно, звездная пара назвала свою дочь Мэлти Мэри. Она родилась 15 января в калифорнийском Сан-Диего.

Ребенка родила для пары суррогатная мать. До этого у пары не было детей.

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в 2018 году Фото: nickjonas

Приянка Чопра и Ник Джонас заключили брак в 2018 году в Индии после нескольких месяцев отношений. Церемония проходила по всем индийским традициям, а ведущим торжества стал отец певца. Актриса старше своего возлюбленного на 10 лет.

После рождения первого ребенка, которого звездная пара прячет от глаз публики, Приянка и Ник ушли из медийного пространства и решили полностью посвятить себя дочери. Незадолго после известия о пополнении в семье звездная пара все же вышла в свет.

Также Фокус писал о том, как в конце концов назвала своего сына американская миллиардерша Кайли Дженнер. Сначала мальчику дали имя Волк (Вульф), однако впоследствии родители передумали и назвали его Найтом (Рыцарем).