Стало известно, как Кайли Дженнер назвала своего сына

Знаменитость сменила имя своему второму ребенку.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

24-летняя Кайли Дженнер наконец-то выбрала имя для своего первого сына. Об этом сообщает The Sun.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как известно, новым и окончательным именем для ребенка стало Найт Жак Уэбстер (Knight Jacques Webster, что означает рыцарь).

Американская модель и бизнесвумен ранее назвала малыша, родившегося в магическую дату 02.02.2022, Волком (Wolf Webster). Однако впоследствии Кайли и ее возлюбленный, музыкант Трэвис Скотт сообщили, что это имя не подходит для их новорожденного сына, поэтому они придумают новое и сообщат об этом позже.

[ + – ] Сторми Уэбстер родилась в феврале 2018 года Фото: Instagram/Stormi Webster

Отметим, что старшая дочь пары, 4-летняя Сторми, названа в честь Шторма, а ее младший брат стал после Волка Рыцарем.

Напомним, в феврале самая молодая миллиардерша мира стала мамой во второй раз. У Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта родился сын. Пара пока не заключила официальный брак, но ходят слухи, что в 2022 году они все же узаконят свои отношения.

Также Фокус писал о беременности певицы Бритни Спирс, которая осенью 2021 года выбралась из многолетнего рабства у своего отца. Они с бойфрендом Сэмом Асгари ждут ребенка, который станет для мужчины первым.