Стало відомо, як Кайлі Дженнер остаточно назвала свого сина

Знаменитість змінила ім'я своїй другій дитині.

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24-річна Кайлі Дженнер нарешті обрала ім'я для свого першого сина. Про це повідомляє The Sun.

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Як відомо, новим та остаточним іменем для дитини стало Найт Жак Вебстер (Knight Jacques Webster, що означає лицар).

Американська модель і бізнесвумен раніше назвала малюка, який народився в магічну дату 02.02.2022, Вовком (Wolf Webster). Проте згодом Кайлі та її коханий, музикант Тревіс Скотт, повідомили, що це ім'я не підходить для їхнього новонародженого сина, тож вони вигадають нове і повідомлять про це пізніше.

[ + – ] Стормі Вебстер народилася у лютому 2018 року Фото: Instagram/Stormi Webster

Зазначимо, що старша донька пари, 4-річна Стормі, названа на честь Шторму, а її менший брат став після Вовка Лицарем.

Нагадаємо, у лютому наймолодша мільярдерка світу стала мамою вдруге. У Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта народився син. Пара наразі не уклала офіційний шлюб, але ширяться чутки, що в 2022 році вони все ж узаконять свої стосунки.

Також Фокус писав про вагітність співачки Брітні Спірс, яка восени 2021 року вибралася з багаторічного рабства у свого батька. Вона зі своїм бойфрендом Семом Асгарі чекають на дитину, яка стане для чоловіка першою.