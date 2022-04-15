Стало відомо, як Кайлі Дженнер остаточно назвала свого сина
Знаменитість змінила ім'я своїй другій дитині.
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24-річна Кайлі Дженнер нарешті обрала ім'я для свого першого сина. Про це повідомляє The Sun.
Як відомо, новим та остаточним іменем для дитини стало Найт Жак Вебстер (Knight Jacques Webster, що означає лицар).
Американська модель і бізнесвумен раніше назвала малюка, який народився в магічну дату 02.02.2022, Вовком (Wolf Webster). Проте згодом Кайлі та її коханий, музикант Тревіс Скотт, повідомили, що це ім'я не підходить для їхнього новонародженого сина, тож вони вигадають нове і повідомлять про це пізніше.
Зазначимо, що старша донька пари, 4-річна Стормі, названа на честь Шторму, а її менший брат став після Вовка Лицарем.
Нагадаємо, у лютому наймолодша мільярдерка світу стала мамою вдруге. У Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта народився син. Пара наразі не уклала офіційний шлюб, але ширяться чутки, що в 2022 році вони все ж узаконять свої стосунки.
Також Фокус писав про вагітність співачки Брітні Спірс, яка восени 2021 року вибралася з багаторічного рабства у свого батька. Вона зі своїм бойфрендом Семом Асгарі чекають на дитину, яка стане для чоловіка першою.