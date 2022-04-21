Стало відомо, як Пріянка Чопра та Нік Джонас назвали свою доньку
Це перша дитина зіркової пари.
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Напередодні стало відомо, як індійська акторка Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас назвали свою першу дитину. Про це пише Page Six.
Як відомо, зіркова пара назвала свою доньку Мелті Мері. Вона народилася 15 січня в каліфорнійському Сан-Дієго.
Дитину народила для пари сурогатна мати. До цього в пари не було дітей.
Зазначимо, що Пріянка Чопра та Нік Джонас уклали шлюб у 2018 році в Індії після кількох місяців стосунків. Церемонія проходила за всіма індійськими традиціями, а ведучим торжества став батько співака. Акторка старша за свого коханого на 10 років.
Після народження своєї першої дитини, яку зіркова пара ховає від очей публіки, Пріянка та Нік пішли з медійного простору та вирішили повністю присвятити себе доньці. Незадовго після звістки про поповнення в родині зіркова пара все ж вийшла у світ.
Також Фокус писав про те, як зрештою назвала свого сина американська мільярдерка Кайлі Дженнер. Спочатку хлопчику дали ім'я Вовк, проте згодом батьки передумали і назвали його Найтом (Лицарем).