Стало відомо, як Пріянка Чопра та Нік Джонас назвали свою доньку

Це перша дитина зіркової пари.

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Напередодні стало відомо, як індійська акторка Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас назвали свою першу дитину. Про це пише Page Six.

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Як відомо, зіркова пара назвала свою доньку Мелті Мері. Вона народилася 15 січня в каліфорнійському Сан-Дієго.

Дитину народила для пари сурогатна мати. До цього в пари не було дітей.

[ + – ] Пріянка Чопра і Нік Джонас одружилися у 2018 році Фото: nickjonas

Зазначимо, що Пріянка Чопра та Нік Джонас уклали шлюб у 2018 році в Індії після кількох місяців стосунків. Церемонія проходила за всіма індійськими традиціями, а ведучим торжества став батько співака. Акторка старша за свого коханого на 10 років.

Після народження своєї першої дитини, яку зіркова пара ховає від очей публіки, Пріянка та Нік пішли з медійного простору та вирішили повністю присвятити себе доньці. Незадовго після звістки про поповнення в родині зіркова пара все ж вийшла у світ.

Також Фокус писав про те, як зрештою назвала свого сина американська мільярдерка Кайлі Дженнер. Спочатку хлопчику дали ім'я Вовк, проте згодом батьки передумали і назвали його Найтом (Лицарем).