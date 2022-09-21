Пріянка Чопра показала материнські будні (фото)

На початку 2022 знаменитість уперше стала мамою.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала свої материнські будні та краєвид із квартири в Нью-Йорку. Свіжими знімками з єдиною донькою зірка екранів поділилася в Instagram.

"Наша перша поїздка до Нью-Йорка", — підписала сімейні кадри молода мама.

На фото дружина Ніка Джонаса дивиться у вікно разом з донькою Мелті Мері та обіймає її.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою

Після народження дитини на початку 2022 індійська акторка та американський музикант стали рідше з’являтися на публіці, намагаючись проводити з малюком весь вільний час. Лише зрідка Пріянка Чопра радує фоловерів неймовірно зворушливими світлинами з донькою.

У коментарях до фото підписники знаменитості зазначили, що їй дуже личить материнство.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою

Пріянка Чопра та Нік Джонас одружилися у 2018 році в дусі всіх індійських традицій. Проте батьками вони стали лише через чотири роки за допомогою сурогатного материнства. Співак уже заявляв, що вони готові до ще одного поповнення в родині.

[ + – ] Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра та молодший за неї на 10 років Нік Джонас сходили на побачення.

Також Фокус писав про те, як Пріянка Чопра допомагала українським біженцям у Польщі.