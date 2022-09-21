Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Пріянка Чопра показала материнські будні (фото)

Пріянка Чопра, Пріянка Чопра донька, Пріянка Чопра стала мамою, Пріянка Чопра та нік джонас, мелті мері
Фото: priyankachopra | Пріянка Чопра

На початку 2022 знаменитість уперше стала мамою.

Related video

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала свої материнські будні та краєвид із квартири в Нью-Йорку. Свіжими знімками з єдиною донькою зірка екранів поділилася в Instagram.

"Наша перша поїздка до Нью-Йорка", — підписала сімейні кадри молода мама.

На фото дружина Ніка Джонаса дивиться у вікно разом з донькою Мелті Мері та обіймає її.

Пріянка Чопра з донькою Fullscreen
Пріянка Чопра з донькою

Після народження дитини на початку 2022 індійська акторка та американський музикант стали рідше з’являтися на публіці, намагаючись проводити з малюком весь вільний час. Лише зрідка Пріянка Чопра радує фоловерів неймовірно зворушливими світлинами з донькою.

У коментарях до фото підписники знаменитості зазначили, що їй дуже личить материнство.

Пріянка Чопра з донькою

Пріянка Чопра та Нік Джонас одружилися у 2018 році в дусі всіх індійських традицій. Проте батьками вони стали лише через чотири роки за допомогою сурогатного материнства. Співак уже заявляв, що вони готові до ще одного поповнення в родині.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Fullscreen
Пріянка Чопра та Нік Джонас
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра та молодший за неї на 10 років Нік Джонас сходили на побачення.

Також Фокус писав про те, як Пріянка Чопра допомагала українським біженцям у Польщі.