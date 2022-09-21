Пріянка Чопра показала материнські будні (фото)
На початку 2022 знаменитість уперше стала мамою.
40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала свої материнські будні та краєвид із квартири в Нью-Йорку. Свіжими знімками з єдиною донькою зірка екранів поділилася в Instagram.
"Наша перша поїздка до Нью-Йорка", — підписала сімейні кадри молода мама.
На фото дружина Ніка Джонаса дивиться у вікно разом з донькою Мелті Мері та обіймає її.
Після народження дитини на початку 2022 індійська акторка та американський музикант стали рідше з’являтися на публіці, намагаючись проводити з малюком весь вільний час. Лише зрідка Пріянка Чопра радує фоловерів неймовірно зворушливими світлинами з донькою.
У коментарях до фото підписники знаменитості зазначили, що їй дуже личить материнство.
Пріянка Чопра та Нік Джонас одружилися у 2018 році в дусі всіх індійських традицій. Проте батьками вони стали лише через чотири роки за допомогою сурогатного материнства. Співак уже заявляв, що вони готові до ще одного поповнення в родині.
Нагадаємо, Пріянка Чопра та молодший за неї на 10 років Нік Джонас сходили на побачення.
Також Фокус писав про те, як Пріянка Чопра допомагала українським біженцям у Польщі.