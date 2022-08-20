Молоді батьки Пріянка Чопра та Нік Джонас сходили на побачення (фото)

Взимку 2022 знаменитості вперше стали батьками.

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра сходила на побачення зі своїм чоловіком, американським музикантом Ніком Джонасом. Про це пише People.

Зіркову пару помітили папараці у Лос-Анджелесі. Для вечірнього виходу у світ акторка обрала костюм персикового відтінку, який складався з топу та асиметричної спідниці. Як аксесуари до романтичного аутфіту Пріянка Чопра додала численні прикраси та білу сумочку.

Тим часом молодий батько надягнув сорочку з принтом та штани темно-молочного відтінку.

[ + – ] Пріянка Чопра та Нік Джонас у Лос-Анджелесі

Молоді батьки вийшли на романтичне побачення без своєї поки єдиної дитини, якій останні місяці приділяли практично весь свій час, адже взимку 2022 вони вперше стали батьками, скориставшись послугами сурогатного материнства. У зіркової пари народилася донечка Мелті Мері.

[ + – ] Пріянка Чопра та Нік Джонас

40-річна Пріянка Чопра та 29-річний Нік Джонас одружилися у 2018 році в дусі всіх індійських традицій. Проте батьками вони стали лише через чотири роки.

Нагадаємо, Пріянка Чопра провела час з українськими дітьми-біженцями у Варшаві.

Також Фокус писав про плани в родині Пріянки Чопри та Ніка Джонаса на ще одну дитину.