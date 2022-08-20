Молодые родители Приянка Чопра и Ник Джонас сходили на свидание (фото)

Зимой 2022 знаменитости впервые стали родителями.

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра сходила на свидание со своим мужем, американским музыкантом Ником Джонасом. Об этом пишет People.

Звездную пару заметили папарацци в Лос-Анджелесе. Для вечернего выхода в свет актриса выбрала костюм персикового оттенка, состоявший из топа и асимметричной юбки. В качестве аксессуаров к романтическому аутфиту Приянка Чопра добавила многочисленные украшения и белую сумочку.

Тем временем молодой отец надел рубашку с принтом и брюки темно-молочного оттенка.

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас в Лос-Анджелесе

Молодые родители вышли на романтическое свидание без своего пока единственного ребенка, которому последние месяцы уделяли практически все свое время, ведь зимой 2022 они впервые стали родителями, воспользовавшись услугами суррогатного материнства. У звездной пары родилась дочь Мелти Мэри.

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас

40-летняя Приянка Чопра и 29-летний Ник Джонас поженились в 2018 году в духе всех индийских традиций. Однако родителями они стали только четыре года спустя.

Напомним, Приянка Чопра провела время с украинскими детьми-беженцами в Варшаве.

Также Фокус писал о планах в семье Приянки Чопры и Ника Джонаса на еще одного ребенка.