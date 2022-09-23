Приянка Чопра продемонстрировала идеальный брючный костюм для осени 2022 (фото)

Знаменитость посетила собственный ресторан и благотворительную конференцию.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра продемонстрировала идеальный брючный костюм на осень 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экранов отправилась в свой индийский ресторан "Сона" в Манхэттене перед конференцией Global Citizen. Для выхода в свет жена Ника Джонаса выбрала бежевый деловой костюм, состоявший из свободных брюк и пиджака. К нему актриса добавила белую базовую футболку.

В качестве аксессуаров молодая мама выбрала массивные темные очки, светлую сумку с золотой цепочкой и подвеску. На ногах Приянки Чопры были бежевые туфли-лодочки. Ее волосы были распущены.

[ + – ] Приянка Чопра в Нью-Йорке

В начале 2022 40-летняя Приянка Чопра впервые стала мамой. Им с музыкантом Ником Джонасом родила дочь суррогатная мама. Малыша назвали Мелти Мэри, однако лицо ребенка звездные родители еще не показывают общественности.

[ + – ] Приянка Чопра в Нью-Йорке

Приянка Чопра — посол доброй воли ЮНИСЕФ, поэтому недавно в столице Польши она встречалась с украинскими детьми, сбежавшими от войны, и провела с ними время.

Напомним, Приянка Чопра и младше ее на 10 лет Ник Джонас уже готовы к еще одному ребенку.

Также Фокус писал о материнской рутине Приянки Чопры.