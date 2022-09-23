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Стиль життя

Пріянка Чопра продемонструвала ідеальний штанний костюм для осені 2022 (фото)

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Фото: Getty Images | Пріянка Чопра та Нік Джонас

Знаменитість відвідала власний ресторан та благодійну конференцію.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра продемонструвала ідеальний штанний костюм на осінь 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка екранів відправилася до свого індійського ресторану "Сона" у Манхеттені перед конференцією Global Citizen. Для виходу у світ дружина Ніка Джонаса обрала бежевий діловий костюм, який складався з вільних штанів та піджака. До нього акторка додала білу базову футболку.

У ролі аксесуарів молода мама обрала масивні темні окуляри, світлу сумку із золотим ланцюжком та підвіску. На ногах Пріянки Чопри були бежеві туфлі-човники. Її волосся було розпущене.

Пріянка Чопра у Нью-Йорку

На початку 2022 40-річна Пріянка Чопра вперше стала мамою. Їм з музикантом Ніком Джонасом народила доньку сурогатна мама. Малюка назвали Мелті Мері, проте обличчя дитини зіркові батьки ще не показують громадськості.

Пріянка Чопра у Нью-Йорку

Пріянка Чопра — посол доброї волі ЮНІСЕФ, тому нещодавно у столиці Польщі вона зустрічалася з українськими дітьми, котрі втекли від війни, та провела з ними час.

Нагадаємо, Пріянка Чопра та менший за неї на 10 років Нік Джонас уже готові до ще однієї дитини.

Також Фокус писав про материнську рутину Пріянки Чопри.