Донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса вперше відсвяткувала Дівалі (фото)

Дівчинка народилася на початку 2022 за допомогою сурогатної матері.

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Донька 40-річної індійської акторки Пріянки Чопри та американського музиканта Ніка Джонаса вперше зустріла велике індійське свято Дівалі. Знімками з торжества зірка екранів ділиться у своїх соцмережах.

Пріянка Чопра показала зворушливі сімейні кадри, на яких вони з чоловіком та донькою проводять традиційні індійські обряди. Це перше свято Дівалі маленької Мелті Мері, яка народилася на початку 2022 за допомогою сурогатної матері.

"Любові, миру та процвітання всім. Від щирого серця вдячності, бажаю всім вам щасливого Дівалі. Вибачте, я трохи запізнилася, але вирішила залишитися в моменті ще трохи.." — написала молода мама.

[ + – ] Пріянка Чопра з родиною

Акторка та співак одягнуті в традиційні світлі індійські наряди. У цей день з молодими батьками також була мама Пріянки. Проте обличчя Мелті Мері досі закривають смайликами і не показують громадськості.

"Таке гарне святкування Дівалі з моєю ♥️. Щасливого Дівалі всім. Посилаю радість і світло всім вам. #diwali", — прокоментував індійське свято американець Нік Джонас.

[ + – ] Пріянка Чопра з родиною

Раніше повідомлялося, що Пріянка Чопра та менший за неї на 10 років Нік Джонас готові стати батьками ще раз.

Нагадаємо, 40-річна Пріянка Чопра показала свої материнські будні в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про ідеальний штанний костюм для осені 2022, який напередодні продемонструвала Пріянка Чопра.