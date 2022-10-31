Пріянка Чопра та Нік Джонас сходили на побачення (фото)

Зіркову пару помітили в Західному Голлівуді.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас відправилися на побачення в Західному Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

Молода мама обрала для виходу сукню міді у квітковому принті з довгими рукавами. Вечірній аутфіт зірка екранів доповнила яскравими мюлі та сумочкою на ланцюжку. Волосся Пріянки Чопри було розпущене та укладене легенькими хвилями.

Тим часом американський музикант Нік Джонас продемонстрував образ у більш темніших відтінках — чорний піджак, сірі вільні штани та білу класичну футболку. На ногах співака були чорні туфлі.

[ + – ] Пріянка Чопра та Нік Джонас у Західному Голлівуді

Зазначимо, що сукня міді Пріянки Чопри коштує 795 фунтів стерлінгів (майже 35 тисяч гривень).

Окрім цього, індійська зірка екранів зізналася, що незабаром відвідає батьківщину, де не була понад три роки. Чопра опублікувала квиток до Мумбаї.

[ + – ] Пріянка Чопра та Нік Джонас

На початку 2022 Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше стали батьками за допомогою послуг сурогатної матері. У зіркової пари народилася донька Мелті Мері. Згодом музикант зізнавався, що вони з коханою готові до ще одного поповнення в родині.

Нагадаємо, донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса вперше відсвяткувала велике індійське свято Дівалі.

Також Фокус писав про ідеальний діловий костюм для молодих мам, який напередодні продемонструвала Пріянка Чопра.