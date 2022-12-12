Пріянка Чопра поділилася зворушливими фото доньки (фото)

Дівчинка народилася на початку 2022 року.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра поділилася кількома фото, на яких показала доньку, що підросла.

Зірка екрану опублікувала кадри, на яких розглядає з малюком рекламу в журналі та позує біля закладу на вулиці. Для сімейного виходу з донькою акторка обрала чорне пальто та кросівки. Тим часом Мелті Мері була одягнута в костюм та рожеву шапочку з помпоном.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою

Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас одружилися у 2018 році після кількох місяців романтичних стосунків. Обранець зірки екрани молодших за неї на 10 років.

Церемонія одруження пройшла на батьківщині Пріянки Чопри за всіма індійськими традиціями. Ведучим події став батько нареченого Пол Кевін Джонас.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою

На початку 2022 з'явилася на світ перша спільна дитина зіркової пари. Дівчинку народила сурогатна мама. Малюка назвали Мелті Мері і не поспішають показувати її обличчя.

Втім, відомо, що Пріянка Чопра та Нік Джонас уже готові до ще одного поповнення в родині.

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас сходили на побачення в Західному Голлівуді.

Також Фокус писав про ідеальний діловий штанний костюм, який восени 2022 продемонструвала Пріянка Чопра.