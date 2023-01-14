"Вона пройшла шалену подорож": Нік Джонас розповів про їхню з Пріянкою Чопрою доньку

На початку 2023 року дівчинці виповнився один рік. Вона народилася від сурогатної матері.

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30-річний американський співак Нік Джонас розповів про перший день народження своєї доньки Мелті Мері. Про це пише Page Six.

Музикант і 40-річна індійська акторка Пріянка Чопра відсвяткували день народження свого первістка "у стилі".

"Їй [виповнився 1 рік] на вихідних. Ми [влаштували вечірку]. Треба було святкувати", — розповів молодий батько.

"На початку свого життя вона пройшла через досить шалену подорож, тож нам довелося відсвяткувати зі стилем. Їй 1 рік. Вона прекрасна", — додав чоловік колишньої "Міс світу".

Окрім цього, Джонас назвав батьківство "чудовим" і "найкращим".

[ + – ] Пріянка Чопра і Нік Джонас Фото: nickjonas

Нік Джонас та Пріянка Чопра, різниця у віці між якими 10 років, одружилися у 2018 році. Церемонія пройшла на території Індії та всіма місцевими звичаями.

На початку 2022 зіркова пара вперше стала батьками. У подружжя народилася донька Мелті Мері від сурогатної матері. Проте індійська зірка екрану та американський музикант не поспішають показувати обличчя свого первістка фанатам.

Згодом після народження першої дитини інсайдери повідомляли, що зіркові батьки знову готові до поповнення в родині.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою

Нагадаємо, 40-річна Пріянка Чопра показала зворушливе фото своєї доньки.

Також Фокус писав про яскраву появу Пріянки Чопри на публіці у сукні з глибоким декольте.