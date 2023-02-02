Софи Тернер пришла поддержать мужа в ярком образе от польского бренда (фото)

Знаменитость очень быстро пришла в форму после рождения второго ребенка.

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Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер попала в объективы фотографов в Лос-Анджелесе. 26-летняя актриса пришла поддержать мужа Джо Джонаса — его поп-группа Jonas Brothers получили знаковую награду — звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

Для важного дня Софи выбрала ярко-красный лук от польского бренда Magda Butrym, в котором сочетала лосины и укороченный жакет, который украшали спереди огромные цветы.

Свой гламурный образ британская актриса дополнила красными туфлями от Manolo Blahnik, парой золотых сережек и ярким макияжем с коричневой помадой на губах.

Также это мероприятие посетила актриса и бывшая модель Приянка Чопра, ведь она супруга брата Джо, который также участник Jonas Brothers. Приянка в тот день появились на публике с дочерью Малти Мари, которую родила суррогатная мать.

Напомним, недавно Софи Тернер опубликовала архивные фотографии времен своей беременности, что является большой редкостью, потому что они с Джо Джонасом не афишируют свою личную жизнь и не выкладывают снимки своих детей в социальных сетях.