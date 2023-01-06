Софи Тернер поделилась архивными фото своей беременности

Знаменитость подвела итоги года серией фотографий в личном блоге.

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26-летняя британская актриса Софи Тернер опубликовала архивные фотографии времен своей беременности, что является большой редкостью, потому что они с Джо Джонасом не афишируют свою личную жизнь и не выкладывают снимки своих детей в социальных сетях. Об этом пишет People.

"Какой год, друзья", – подписала Софи пост, который помимо беременных фотографий также включал кадры с друзьями и снимки из ее поездки на Неделю моды в Париже.

На первом снимке 33-летний Джонас держит животик Тернер, на котором она одета в облегающее серое платье. На втором снимке звезда сериала "Игра престолов" любуется своим голым животом, делая селфи в зеркале.

Фото: Instagram @sophiet Фото: Instagram @sophiet

Софи Тернер также поделилась фотографией с больничной койки, на которой она показывает большой палец вверх, сидя в больничном халате, с заплетенными косичками и с повязкой на голове.

Фото: Instagram @sophiet

Напомним, Софи Тернер вышла на публику в ультракоротких шортах спустя несколько недель после родов.

Также Фокус писал об откровении Софи Тернер о том, как материнство изменило ее жизнь.