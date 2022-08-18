Софи Тернер вышла на публику в ультракоротких шортах спустя месяц после родов (фото)

Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру.

26-летняя британская актриса Софи Тернер вышла в свет со своим мужем и старшей дочерью спустя месяц после вторых родов. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Игра престолов" продемонстрировала подтянутую фигуру в ультракоротких черных шортах в Майами. Кроме шорт, Тернер надела темный топ и кроссовки. К образу на семейную прогулку молодая мама добавила фиолетовую сумочку, солнцезащитные очки и несколько аксессуаров. Волосы британской знаменитости были распущены.

Тем временем спутник Софи Тернер, музыкант Джо Джонас был в голубой рубашке, белых брюках и черно-белых кроссовках.

[ + – ] Софи Тернер и Джо Джонас в Майами

Месяц назад 26-летняя актриса во второй раз стала мамой. У звездной пары родилась еще одна дочь. До этого супруги воспитывали двухлетнюю Уиллу.

[ + – ] Софи Тернер родила второго ребенка

Напомним, Софи Тернер во второй раз стала мамой. О беременности звезды экрана стало известно довольно поздно, поскольку пара скрывала то, что ждет пополнения.

Также Фокус писал о планах на пополнение в семье брата Джо Джонаса. Музыкант Ник Джонас и индийская актриса Приянка Чопра планируют второго ребенка. Зимой у супругов родилась дочь от суррогатной матери.