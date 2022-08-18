Софі Тернер вийшла на публіку в ультракоротких шортах через місяць після пологів (фото)

Знаменитість продемонструвала підтягнуту фігуру.

26-річна британська акторка Софі Тернер вийшла у світ зі своїм чоловіком та старшою донькою через місяць після других пологів. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Гра престолів" продемонструвала підтягнуту фігуру в ультракоротких чорних шортах у Маямі. Окрім шортів, Тернер надягнула темний топ та кросівки. До образу на сімейну прогулянку молода мама додала фіолетову сумочку, сонцезахисні окуляри та кілька аксесуарів. Волосся британської знаменитості було розпущене.

Тим часом супутник Софі Тернер, музикант Джо Джонас був у блакитній сорочці, білих штанах та чорно-білих кросівках.

[ + – ] Софі Тернер та Джо Джонас у Маямі

Місяць тому 26-річна акторка вдруге стала мамою. У зіркової пари народилася ще одна донька. До цього подружжя виховувало дворічну Віллу.

[ + – ] Софі Тернер народила другу дитину

Нагадаємо, Софі Тернер вдруге стала мамою. Про вагітність зірки екрану стало відомо доволі пізно, оскільки пара приховувала те, що чекає на поповнення.

Також Фокус писав про плани на поповнення в родині брата Джо Джонаса. Нік Джонас та індійська акторка Пріянка Чопра планують другу дитину. Узимку в подружжя народилася донька від сурогатної матері.