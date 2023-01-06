Софі Тернер поділилася архівними фото своєї вагітності

Знаменитість підбила підсумки року серією фотографій в особистому блозі.

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26-річна британська актриса Софі Тернер опублікувала архівні фотографії часів своєї вагітності, що є великою рідкістю, бо вони з Джо Джонасом не афішують своє особисте життя та не викладають знімки своїх дітей у соціальних мережах. Про це пише People.

"Який рік, друзі", — підписала Софі пост, який, крім вагітних фотографій, також включав кадри з друзями та знімки з її поїздки на Тиждень моди в Парижі.

На першому знімку 33-річний Джонас тримає животик Тернер, на якому вона одягнена в сіру сукню. На другому знімку зірка серіалу "Гра престолів" милується своїм голим животом, роблячи селфі у дзеркалі.

Фото: Instagram @sophiet Фото: Instagram @sophiet

Софі Тернер також поділилася фотографією з лікарняного ліжка, на якій вона показує великий палець вгору, сидячи в лікарняному халаті, із заплетеними кісками та пов'язкою на голові.

Фото: Instagram @sophiet

Нагадаємо, Софі Тернер вийшла на публіку в ультракоротких шортах за кілька тижнів після пологів.

Також Фокус писав про одкровення Софі Тернер про те, як материнство змінило її життя.