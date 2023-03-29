Софи Тернер и Джо Джонас продемонстрировали комфортные образы для весеннего свидания (фото)

Молодые родители сходили за покупками в Нью-Йорке.

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Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас вышли на прогулку в Нью-Йорке. Об этом пишет Harper's Bazaar.

Звездная пара вышла за покупками и прогулялась по весеннему городу.

27-летняя звезда "Игры престолов" была в лохматом шоколадно-коричневом свитере, тогда как ее избранник надел красно-синюю кофту в клетку.

Двое, которых недавно заметили в городе с двумя дочерьми, остановились в Myers of Keswick, новом британском продуктовом магазине.

Соф Тернер выглядела гламурно в классических чёрных солнцезащитных очках Ray Ban Wayfarer.

Она добавила пару прямых джинсовых брюк из белого денима и завершила образ кожаными вишневыми ботинками с квадратным носом эффектной формы и скромным каблуком.

Молодая мама оставила свои длинные пряди распущенными. Мама двоих, у которой прошлым летом родилась еще одна дочь, выходила из магазина с коричневым бумажным пакетом.

Софи Тернер и Джо Джонас

А свои личные вещи она положила в маленькую белую сумочку, которую опрокинула через плечо.

Тем временем Джо Джонас добавил к образу пару выцветших синих брюк и кроссовки Adidas.

Во время прогулки к супругам присоединился друг, одетый в зеленую футболку с круглым вырезом. Он добавил красно-черную куртку с капюшоном в стиле дровосека и надел брюки цвета хаки с черно-белыми кроссовками.

Напомним, Софи Тернер поддержала мужа в элегантном образе польского бренда.

Также Фокус писал об архивных фото беременности Софи Тернер.