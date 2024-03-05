Софи Тернер заметили на свидании с новым бойфрендом (фото)

В начале 2024 года Софи официально подтвердила роман с британским аристократом. Она разводится с музыкантом Джо Джонасом, от которого воспитывает двух дочерей.

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28-летняя британская актриса Софи Тернер и ее 29-летний бойфренд Перегрин Пирсон были замечены, когда они держались за руки после романтического ужина в Париже во время Недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Пара покидала ресторан La girafe во французской столице. Звезда "Игры престолов" появилась на публике в синей рубашке и длинном черном шерстяном пальто. Она дополнила образ парой джинсов, продемонстрировав сумку Louis Vuitton за 1000 фунтов стерлингов.

Тем временем спутник актрисы надел зеленую спортивную куртку, которую соединил с джинсами и кроссовками Adidas.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон

Перегрин является старшим сыном и наследником Майкла Пирсона, бывшего кинопродюсера, который владеет значительной долей медиа-империи Pearson.

Его родовое поместье является домом для поло-клуба Cowdray Park, который может похвастаться десятью площадками и принимать более 450 матчей ежегодно.

Сейчас Тернер разводится с музыкантом Джо Джонасом, который в сентябре 2023 года подал документы, чтобы расторгнуть их четырехлетний брак. У бывшей пары подрастают две дочери — 3-летняя Вилла и 18-месячная девочка, имя которой не разглашается.

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: joejonas

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас воссоединились на новогодние праздники.

Также Фокус писал об интересных фактах из биографии нового бойфренда Софи Тернер.