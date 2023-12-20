Софи Тернер и Джо Джонас воссоединились на Рождество после развода

Бывшие супруги были замечены в Лондоне, куда Софи уехала после расставания.

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Бывших супругов Софи Тернер и Джо Джонаса видели в Лондоне. И инсайдеры сообщают, что они, вероятно, проведут Рождество вместе ради своих детей. Ранее звезда "Игры престолов" покинула США и уехала на родину, в Великобританию. Об этом пишет Daily Mail.

Софи Тернер и Джо Джонас были замечены в Лондоне в последние дни, что вызвало слухи, что они проведут Рождество вместе со своими дочерьми.

Софи Тернер с дочками в Лондоне

В сентябре пара подтвердила, что их пути разошлись после четырех лет брака, и Софи вернулась в Великобританию.

Джо Джонас остался в США, и они получили совместную опеку над своими дочками: трехлетней Уиллой и Дельфиной, которой скоро исполнится два года.

Но в последние дни 27-летняя актриса "Игры престолов" и 34-летний певец были замечены в Лондоне. Но не вместе.

Визит Джо в Лондон породил слухи о том, что пара проведет Рождество вместе со своими двумя маленькими дочерьми.

Во вторник Софи видели на прогулке с дочками. А Джо был замечен у сверхпопулярного звездного заведения Chiltern Firehouse, которое любят звезды и члены королевской семьи.

Джо Джонас в Лондоне

Пока бывшие супруги не признались, включают ли их планы на Рождество совместное времяпрепровождение.

Софи и Джо подтвердили, что их пути разошлись после четырех лет брака в сентябре, и с тех пор Софи вернулась, чтобы провести время на родине.

Сейчас Софи встречается с одним из самых завидных холостяков Великобритании, аристократом Перегрином "Перри" Пирсоном.

Инсайдеры утверждают, что их роман — это нечто большее, чем просто интрижка, и что после развода с Джо она "находит себя", встречаясь с Перегрином.

Источник, близкий к звезде, сообщил, что она и 29-летний Перегрин переживают "период медового месяца" и он помогает ей восстановиться после распада ее четырехлетнего брака.

"Расставание с Джо причинило Софи боль, и общение с Перри действительно успокаивает ее. Сначала она думала, что это будет просто интрижкой и ей было весело, поскольку это отвлекало ее от борьбы с Джо и развода", — инсайдер сообщил, что Софи перестала себя жалеть, стала думать об отношениях с Перегрином чаще и расслабилась, наслаждаясь "всем тем весельем, которое он ей доставлял".

Ранее Перегрин встречался с крестницей короля Чарльза, греческой принцессой Марией-Олимпией, 27-летней моделью, но они разошлись в сентябре.

Сообщается, что Джо сначала был недоволен появлением фотографий Софи и Перегрина, потому что считал, что это было слишком рано и даже оскорбительно.

Джо и Софи в октябре достигли соглашения о временной опеке, о чем они объявили в совместном заявлении.

И теперь он полностью "поддерживает" ее решения.

"Джо поддерживает любой выбор, который она делает, и если она счастлива, счастлив и он. Он любит своих девочек и время, проведенное с ними. Они пришли к взаимопониманию и всегда будут любить друг друга", — сообщил инсайдер. Теперь девочки Софи и Джо будут делить свое время между США и Великобританией.

Напомним, ранее Фокус писал о Перегрине Пирсоне и о том, чем они известен.