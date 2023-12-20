Софі Тернер і Джо Джонас возз'єдналися на Різдво після розлучення
Колишнє подружжя було помічене в Лондоні, куди Софі поїхала після розставання.
Колишнє подружжя Софі Тернер і Джо Джонаса бачили в Лондоні. І інсайдери повідомляють, що вони, ймовірно, проведуть Різдво разом заради своїх дітей. Раніше зірка "Гри престолів" покинула США і поїхала на батьківщину, до Великої Британії. Про це пише Daily Mail.
Софі Тернер і Джо Джонас були помічені в Лондоні останніми днями, що викликало чутки, що вони проведуть Різдво разом зі своїми дочками.
У вересні пара підтвердила, що їхні шляхи розійшлися після чотирьох років шлюбу, і Софі повернулася до Великої Британії.
Джо Джонас залишився в США, і вони отримали спільну опіку над своїми доньками: трирічною Віллою і Дельфіною, якій скоро виповниться два роки.
Але останніми днями 27-річну актрису "Гри престолів" і 34-річного співака помітили в Лондоні. Але не разом.
Візит Джо в Лондон породив чутки про те, що пара проведе Різдво разом зі своїми двома маленькими доньками.
У вівторок Софі бачили на прогулянці з доньками. А Джо був помічений біля надпопулярного зоряного закладу Chiltern Firehouse, який полюбляють зірки та члени королівської сім'ї.
Поки що колишнє подружжя не зізналося, чи включають їхні плани на Різдво спільне проведення часу.
Софі та Джо підтвердили, що їхні шляхи розійшлися після чотирьох років шлюбу у вересні, і відтоді Софі повернулася, щоб провести час на батьківщині.
Зараз Софі зустрічається з одним із найзавидніших холостяків Великої Британії, аристократом Перегріном "Перрі" Пірсоном.
Інсайдери стверджують, що їхній роман — це щось більше, ніж просто інтрижка, і що після розлучення з Джо вона "знаходить себе", зустрічаючись із Перегріном.
Джерело, близьке до зірки, повідомило, що вона і 29-річний Перегрін переживають "період медового місяця" і він допомагає їй відновитися після розпаду її чотирирічного шлюбу.
"Розставання з Джо завдало Софі болю, і спілкування з Перрі дійсно заспокоює її. Спочатку вона думала, що це буде просто інтрижкою і їй було весело, оскільки це відволікало її від боротьби з Джо і розлучення", — інсайдер повідомив, що Софі перестала себе жаліти, почала думати про відносини з Перегріном частіше і розслабилася, насолоджуючись "усіма тими веселощами, які він їй приносив".
Раніше Перегрін зустрічався з хрещеницею короля Чарльза, грецькою принцесою Марією-Олімпією, 27-річною моделлю, але вони розійшлися у вересні.
Повідомляється, що Джо спочатку був незадоволений появою фотографій Софі та Перегріна, бо вважав, що це було надто рано і навіть образливо.
Джо і Софі в жовтні досягли угоди про тимчасову опіку, про що вони оголосили у спільній заяві.
І тепер він повністю "підтримує" її рішення.
"Джо підтримує будь-який вибір, який вона робить, і якщо вона щаслива, щасливий і він. Він любить своїх дівчаток і час, проведений із ними. Вони прийшли до взаєморозуміння і завжди любитимуть одне одного", — повідомив інсайдер. Тепер дівчатка Софі та Джо ділитимуть свій час між США та Великою Британією.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про Перегріна Пірсона і про те, чим він відомий.