Софи Тернер впервые вышла в свет с новым бойфрендом (фото)

Выход состоялся через две недели после того, как звезда экрана официально подтвердила свой роман с аристократом. Она воспитывает двух дочерей от музыканта Джо Джонаса.

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27-летняя британская актриса Софи Тернер и 29-летний аристократ Перегрин Пирсон впервые появились на публике как пара, посетив вместе празднование Года Дракона в Лондоне. Об этом пишет Glamour.

Звезда "Игры престолов" надела серый кроп-топ с открытыми плечами с рюшами в сочетании с длинной юбкой в тон и черными кожаными туфлями на шпильках. Ее спутник в этот вечер носил черный классический костюм.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон Фото: Getty Images

Это первый случай, когда Софи, сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов", и британского аристократа заметили на публичном мероприятии с тех пор, как они впервые вызвали слухи о романе в октябре 2023 года, когда пару сфотографировали за поцелуями в Париже.

Выход также состоялся через две недели после того, как Тернер официально подтвердила свой роман с Перегрином в Instagram. 29 января 2024 года она поделилась фотографиями, на которых двое проводили время во время горнолыжной прогулки с друзьями.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон Фото: Getty Images

Сейчас Софи разводится с музыкантом Джо Джонасом, который в сентябре 2023 года подал документы, чтобы расторгнуть их четырехлетний брак. У супругов две дочери — 3-летняя Вилла и 18-месячная девочка, имя которой не разглашается.

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Getty Images

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас воссоединились на новогодние праздники.

Также Фокус писал об интересных фактах из биографии нового бойфренда Софи Тернер.