Софі Тернер помітили на побаченні з новим бойфрендом (фото)

На початку 2024 року Софі офіційно підтвердила роман із британським аристократом. Вона розлучається з музикантом Джо Джонасом, від якого виховує двох доньок.

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28-річна британська акторка Софі Тернер і її 29-річний бойфренд Перегрін Пірсон були помічені, коли вони трималися за руки після романтичної вечері в Парижі під час Тижня моди. Про це пише Daily Mail.

Пара покидала ресторан La girafe у французькій столиці. Зірка "Гри престолів" зʼявилася на публіці в синій сорочці та довгому чорному вовняному пальті. Вона доповнила образ парою джинсів, продемонструвавши сумку Louis Vuitton за 1000 фунтів стерлінгів.

Тим часом супутник акторки одягнув зелену спортивну куртку, яку поєднав із джинсами та кросівками Adidas.

Софі Тернер та Перегрін Пірсон

Перегрін є старшим сином і спадкоємцем Майкла Пірсона, колишнього кінопродюсера, який володіє значною часткою медіа-імперії Pearson.

Його родовий маєток є домом для поло-клубу Cowdray Park, який може похвалитися десятьма майданчиками та приймати понад 450 матчів щороку.

Наразі Тернер розлучається з музикантом Джо Джонасом, який у вересні 2023 року подав документи, щоб розірвати їхній чотирирічний шлюб. У колишньої пари підростають дві доньки — 3-річна Вілла та 18-місячна дівчинка, ім’я якої не розголошується.

Софі Тернер та Джо Джонас Фото: joejonas

Нагадаємо, Софі Тернер та Джо Джонас воззʼєдналися на новорічні свята.

Також Фокус писав про цікаві факти з біографії нового бойфренда Софі Тернер.