Софі Тернер і Джо Джонас офіційно розлучилися

Шлюб знаменитостей протримався чотири роки. У колишнього подружжя є дві неповнолітні доньки.

Related video

35-річний американський співак і актор Джо Джонас офіційно вільний. Після року судових позовів він завершив розлучення зі своєю дружиною, 28-річною британською акторкою Софі Тернер, повідомляє TMZ.

За інформацією таблоїда, колишнє подружжя врегулювало всі проблемні питання, проте подробиці угоди не розголошуються. У них дві доньки — чотирирічна Вілла і дворічна Дельфіна.

Ще торік зірки уклали тимчасову угоду щодо дітей, за якою кожен із батьків мав право проводити з дівчатками по два тижні та брати їх із собою до США та Великої Британії.

Перебуваючи в процесі розлучення, знаменитості не гаяли часу дарма і влаштовували особисте життя. Джо закрутив роман з акторкою Стормі Брі, а потім зблизився з ліванською акторкою Лайлою Абдалла. Ба більше, він уже записав новий альбом, чим неабияк потішив своїх фанатів.

Натомість Тернер щаслива у стосунках із британським аристократом Перегріном Пірсоном.

Софі та Джо почали зустрічатися 2016 року, а через три роки таємно одружилися в Лас-Вегасі. Через місяць після розпису пара зіграла розкішне весілля на півдні Франції, на якому були присутні їхні родичі та зіркові друзі. За рік у акторки і музиканта народилася дочка Вілла, а в липні 2022 року батьки подарували їй сестру Дельфіну.

Через чотири роки, після кількох місяців спроб врятувати шлюб, Джо подав на розлучення. Подейкували, що йому набридло, що батьківські обов'язки повністю лягли на нього. Йому навіть доводилося бути з дітьми під час гастролей зі своїми братами Ніком і Кевіном.

На тлі повідомлень про те, що їхня сім'я розпалася через різний спосіб життя Джонаса і Тернер, колишня пара виступила зі спільною заявою, уточнивши, що їхнє рішення розлучитися "після чотирьох чудових років" було взаємним і дружнім.

Раніше Фокус писав, що Софі Тернер вперше розкрила деталі розлучення з Джо Джонасом.