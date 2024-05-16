Софі Тернер уперше розкрила деталі розлучення з Джо Джонасом

Акторка стверджує, що переїзд зі США назад до Великої Британії зробив її щасливою.

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28-річна зірка "Гри престолів" Софі Тернер, яка у вересні минулого року оголосила про розлучення з музикантом Джо Джонасом, зізналася, що боролася з почуттям провини, вважала себе поганою матір'ю і пережила найгірші дні, оскільки діти стали жертвою гірких наслідків розриву своїх батьків. Про все це вона розповіла в інтерв'ю Vogue.

"Були дні, коли я не знала, чи зможу я це зробити. Я дзвонила своєму адвокату і говорила: "Я не можу цього зробити. Я просто не можу". Я просто ніколи не була достатньо сильною, щоб постояти за себе. І потім, нарешті, після двох тижнів мого перебування в рутині, вона нагадала мені, що я боролася за своїх дітей. Щойно мені кажуть: "Зроби це заради своїх дітей", я роблю це. Для себе я б цього не зробила, але для них я знайду сили", — відверто зізналася Софі.

На той час Софі була у Великій Британії на зйомках телешоу "Джоан", а Джо та їхні дві доньки, чотирирічна Вілла і однорічна Дельфіна, перебували в США. Після того, як ЗМІ почали писати про те, що Софі нібито тусовщиця і погана мати, актриса рвалася додому до дітей, але не могла порушити правила контракту.

Шлюб Софі та Джо протримався чотири роки Фото: Getty Images

Чутки у ЗМІ та почуття провини, а також відчай від несправедливих звинувачень призвели до того, що у Софі загострилася тривожність, повернулася депресія, а ще почалися проблеми з харчовою поведінкою. Вона страждала від булімії. Усе минуло, коли вона повернулася до Великої Британії й оточила себе близькими за духом людьми.

"Тепер, коли я повернулася додому, я насправді найщасливіша людина за довгий час. Я починаю жити заново, заново відкриваючи для себе те, що мені подобається робити, з ким мені подобається бути", — підкреслила вона.

Джо і Софі почали зустрічатися 2016 року, а за рік він зробив пропозицію. У 2019 році пара одружилася в Лас-Вегасі, а влітку влаштували пишне весілля.

Сімейне щастя пари було недовгим. Подейкували, що Софі любить увагу і пресу, а Джо хоче сімейного усамітнення. Це і стало наріжним каменем у їхніх стосунках.

Ще в жовтні Джо і Софі уклали угоду про тимчасову опіку після того, як вона подала на нього до суду через його спроби завадити їй вивезти своїх дітей зі США в нібито заздалегідь заплановану поїздку до Великої Британії.

Кожному з батьків надавали по два тижні зі своїми доньками до січня 2024 року, а дівчаткам дозволяли подорожувати туди й назад між США та Великою Британією. У березні з'ясувалося, що колишня пара "відновила" шлюборозлучний процес.

Зараз Софі зустрічається з Перегріном Пірсоном, старшим сином і спадкоємцем медіамагната Майкла Пірсона, 4-го віконта Каудрея.

Раніше Фокус писав, що відомо про нового бойфренда Софі Тернер.