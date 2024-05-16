Софи Тернер впервые раскрыла детали развода с Джо Джонасом

Актриса утверждает, что переезд из США обратно в Великобританию сделал ее счастливой.

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28-летняя звезда "Игры престолов" Софи Тернер, которая в сентябре прошлого года объявила о разводе с музыкантом Джо Джонасом, призналась, что боролась с чувством вины, считала себя плохой матерью и пережила худшие дни, поскольку дети стали жертвой горьких последствий разрыва своих родителей. Обо всем этом она рассказала в интерью Vogue.

"Были дни, когда я не знала, смогу ли я это сделать. Я звонила своему адвокату и говорила: "Я не могу этого сделать. Я просто не могу". Я просто никогда не была достаточно сильна, чтобы постоять за себя. И затем, наконец, после двух недель моего пребывания в рутине, она напомнила мне, что я боролсь за своих детей. Как только мне говорят: "Сделай это ради своих детей", я делаю это. Для себя я бы этого не сделала, но для них я найду силы", – откровенно призналась Софи.

В то время Софи была в Великобритании на съемках телешоу "Джоан", а Джо и их две дочери, четырехлетняя Уилла и годовалая Дельфина, находились в США. После того, как СМИ начали писать о том, что Софи якобы тусовщица и плохая мать, актриса рвалась домой к детям, но не могла нарушить правила контракта.

Брак Софи и Джо продержался четыре года Фото: Getty Images

Слухи в СМИ и чувство вины, а также отчаяние от несправедливых обвинений привели к тому, что у Софи обострилась тревожность, вернулась депрессия, а еще начались проблемы с пищевым поведением. Она страдала от булимии. Все прошло, когда она Вернулась в Великобританию и окружила себя близкими по духу людьми.

"Теперь, когда я вернулась домой, я на самом деле самый счастливый человек за долгое время. Я начинаю жить заново, заново открывая для себя то, что мне нравится делать, с кем мне нравится быть", – подчеркнула она.

Джо и Софи начали встречаться в 2016 году, а через год он сделал предложение. В 2019 году пара поженилась в Лас-Вегасе, а летом устроили пышную свадьбу.

Семейнок счастье пары было недолгим. Поговаривали, что Софи любит внимание и прессу, а Джо хочет семейного уединения. Это и стало краеугольным камнем в их отношениях.

Еще в октябре Джо и Софи заключили соглашение о временной опеке после того, как она подала на него в суд из-за его попыток помешать ей вывезти своих детей из США в якобы заранее запланированную поездку в Великобританию.

Каждому родителю предоставлялось по две недели со своими дочерьми до января 2024 года, а девочкам разрешалось путешествовать туда и обратно между США и Великобританией. В марте выяснилось, что бывшая пара "возобновила" бракоразводный процесс.

Сейчас Софи встречается с Перегрином Пирсоном, старшим сыном и наследником медиамагната Майкла Пирсона, 4-го виконта Каудрея.

Ранее Фокус писал, что известно об новом бойфренде Софи Тернер.