Софи Тернер хочет отобрать детей у Джо Джонаса и увезти их в Великобританию

Развод звезды "Игры престолов" и поп-звезды обещает стать самым скандальным разводом этого года.

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Актриса Софи Тернер, звезда культового сериала "Игра престолов", подает в суд на своего бывшего мужа Джо Джонаса. Актриса хочет увезти двоих их общих детей в Великобританию и обвиняет своего супруга в том, что он запрещает детям навещать ее и прячет паспорта. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя актриса подает в суд на 34-летнего Джо Джонаса, после того, как он подал на развод в начале этого месяца во Флориде, Майами.

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В документах, поданных в окружной суд США в Нью-Йорке, Софи ходатайствует "о возвращении детей в Англию".

"Истица Софи Белинда Тернер ("мать") через своих нижеподписавшихся адвокатов подает настоящее подтвержденное ходатайство о возвращении детей в Англию против ответчика Джозефа Адама Джонаса ("отец")", — говорится в материалах суда.

Пара прожила в браке четыре года, у них есть общие дочери: трехлетняя Уилла и годовалая Диджей.

Софи Тернер и Джо Джонас с детьми

"Приблизительно 17 сентября 2023 года стороны встретились, чтобы обсудить свое разделение", — говорится в документах.

"Мать подтвердила согласованный сторонами план возвращения детей домой в Англию на этой неделе. Паспорта детей находятся у отца. Он отказывается вернуть паспорта и отказывается отправить детей домой в Англию вместе с матерью. На следующий день адвокат матери в Англии подтвердил адвокату отца во Флориде, что мать намеревается вернуться домой в Англию с детьми, как и планировалось, 20 сентября 2023 года, и потребовал вернуть матери паспорта детей. На основании явных заявлений отца о том, что он не вернет детей в Англию и не вернет детские паспорта матери, 20 сентября 2023 года мать подала заявление о возвращении в соответствии с Гаагской конвенцией в Центральный орган Англии и Уэльса и добивается возвращения детей в Англию", — отмечается в документах.

Тернер также утверждает, что у бывшей пары были планы, чтобы она и дети присоединились к Джонасу и его семье в турне его группы по США, прежде чем вернуться в Великобританию, где ее семья будет жить в арендуемой недвижимости.

Она заявила, что они переедут в новый дом в Великобритании, когда он будет завершен в декабре этого года.

Также в документах, поданных в суд, есть новые подробности развода. Софи Тернер утверждает, что она поссорилась с мужем 15 августа 2023 года. А уже 1 сентября Джо Джонас подал на развод.

Об этом Софи узнала через четыре дня из СМИ. Теперь Джо Джонас подал иски в Флориде, США, а Софи Тернер обратилась в суды в Великобритании.

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Getty Images

Различные инсайдеры после развода сообщали, что причин для расставания было несколько: Софи Тернер слишком любила вечеринки, жалела об утраченной молодости, а Джо Джонас "слишком устал", когда следил за малышами, пока их мать была на съемках в Великобритании.

К тому же инсайдеры утверждали, что Джо хотел завести еще и третьего ребенка, но Софи была категорически против.

Софи Тернер не комментировала происходящее, пока в прессе не начали появляться материалы явно клеймящие ее, как "тусовщицу" и изображающие Джо Джонаса, как "преданного отца".

Тогда появилась серия колонок, защищающих актрису и задающихся вопросом, почему музыканта хвалят за то, что он заботится о своих собственных детях.

Ранее на этой неделе Тернер попала в заголовки газет, когда она была замечена в Нью-Йорке с бывшей девушкой своего бывшего мужа, знаменитой суперзвездой, Тейлор Свифт.

Лауреатка "Грэмми" встречалась с Джонасом с июля 2008 года до их расставания всего несколько месяцев спустя, в октябре. Тернер связала себя узами брака с Джонасом в 2019 году.

Напомним, друзья актрисы рассказали, что в браке Софи Тернер чувствовала себя "как в ловушке". Так что, не смотря на фото якобы счастливой пары, по-настоящему счастливой она не была.